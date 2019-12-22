KGK Hakkari Temsilciliğine Feyzullah Taş atandı - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyinin (KGK) Hakkari İl Temsilciliği görevine İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu onaylanan Küresel Gazeteciler Konseyi, temsilcilik atamaya devam ediyor. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, Ankara Çankaya'daki genel merkez binasında gerçekleşen aralık ayı olağan toplantısında önemli kararlar aldı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Başkan Vekili Osman Altınışık, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Aydemir, Veli Altınkaya ve Elşad Eyvazlı ile Genel Sekreter Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Aynur Tattersall ve Genel Mali Sekreter Lütfü Karakaş, Genel Mali Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetinkaya ile Yaygın Medya Meclisi Başkanı Salih Zeki Sarıdanişmet ve Yerel Medya Meclisi Başkanı Yusuf Ziya Çakır katıldı. Genel Başkan Dim'in açılış konuşması sonrasında yönetim kurulu üyeleri de kendi sorumluluk alanlarına giren konularda bilgi verdiler.



Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulunun yaptığı toplantı sonucunda il temsilcileri belirlendi. Toplantı sonucunda Hakkari il temsilciliği görevine İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş getirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Taş, "Öncelikle bize bu önemli görevi veren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e teşekkür ederim. Bu görevle beraber özelde Hakkari, genelde ise Türkiye'deki gazetecilerin sorunları için mesai kavramı gözetmeksizin çalışacağız" dedi. - HAKKARİ