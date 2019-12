Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile birlikte muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.



Belediye Kültür Sarayında gerçekleşen toplantının açılış ve selamlama konuşmasını Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya yaptı. Fatsa Belediye Başkan İbrahim Etem Kibar programda yaptığı konuşmada insanların hizmetkarı olarak gönülleri kazanmak için gece-gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Kendi dönemlerinde; bilinçli, planlayarak ve olması gerektiği gibi, gösteriş amaçlı değil amacına hizmet eden çalışmalar olacağını ve bu çalışmalar sayesinde hizmet edilen mahalleye bir daha geri dönmeyeceklerini ifade eden Başkan Kibar, "Şehrimizin genel siyasi uyumunda muhtarlarımızın belediye yönetimine olan inancında ve desteğinde çok net bir şekilde Ordu'nun her tarafında görünüyor. Bu birliktelikten Fatsa kazanacak" dedi.



Kibar, "Bizim Belediye Başkanlığı yolculuğunda en önemli referanslarımız muhtarlarımız ve çiftçilerimizdi. Muhtarlarımız ve çiftçilerimiz birçok olumsuz söylemlere rağmen ilçemiz hakkında, teşkilatımız hakkında muhtarlarımız siyasi düşüncelerini bir kenara bırakıp görülmemiş bir oy desteği ile bizleri bu makama getirdiler. İnsanlara hizmet etmeye, hizmetkarı olmaya onların gönüllerini kazanmaya talibiz dedik, inşallah bu süreçte bunların hiçbirinden kayba uğramamışızdır. Muhtarlık mertebesi toplumda seçilmiş mertebelerin en yükseği diyebiliriz. Yüce Allah sizleri ve bizleri mahcup etmeyecek görev yapmayı nasip etsin" diye konuştu.



Kibar şunları söyledi: "Sorunu bol olan bir ilçede yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde meydan projemizden Mezbaha, belediye hizmet binamızdan, limanımıza, çöp sorununa, sahiline, bırakın köy yollarını sahilinde bile Fatsa'ya yakışmayacak alt yapı sorunu ile karşı karşıyaydık. İmkanların olduğu bir dönemde sağlam ayakları üzerinde bir plan yapmak zorundaydık. 8 aylık dönemde memleketimize hizmet edebilecek ehil insanlardan oluşan bir kadro oluşturmaya çalıştık çok şükür 8 aylık süreçte kimsenin ağzına malzeme olacak tek bir harekette tek bir davranışta bulunmadık. Her muhtarımızın köyüne hizmeti eşit götürmeye çalıştık. 8 aylık süreyi de mahallelerimize yaklaşık 4 milyon TL'lik hizmet yapmışız, bu da imkanların kıt olduğu bir dönemde Fatsa Belediyesi gibi bir belediyenin azımsanmayacak ölçüde bir bütçe ayırdığını gösteriyor. Göreve geldiğimizde önümüz yazdı, mahsulün bol olduğu bir dönemde mahallelerde gurbetçilerimizin de yoğun olduğu bir dönemde en az bir iş makinesinin olacağı bir dönem olsun istedik. Bu süreçte hiçbir muhtarım diyemez ki benim köyüme iş makinesi gelmedi. Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim önceliğimiz dedik, hiçbir mahallede beton yol çalışması yokken birçok mahallemizde engellerimizin olduğu yerlerde beton yol çalışması yaptık. 2020 yılında kırsalımıza 10 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarda çakıllama yok denecek kadar az. Yapacak olduğumuz çalışmalarımızın çoğu beton yol olacak. Hizmetini yaptığımız köyümüzün yoluna tekrar dönüp de bir daha bakma gereği duymayacağız. 8 aylık görev süremizden ben Fatsa'da güzel bir birliktelik oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu sadece bizim belediyemizde değil şehrimizin genel siyasi uyumunda muhtarlarımızın belediye yönetimine olan inancında ve desteğinde çok net bir şekilde Ordu'nun her tarafında görünüyor. Bu birliktelikten Fatsa kazanacak. Özellikle belirtmek isterim ki birlik beraberliğin olduğu yerde bereket olur. Birlik beraberliğin olduğu yerde hizmet olur, icraat olur. Bu birlik ve beraberliğimiz Allah bozmasın diyorum. Bizler hizmetlerimizde adaletli davranmak zorundayız. 8 aylık süreçte siyasi görüşü farklı olan birçok mahallemizde belki de seçim sonucu en az destek aldığımız mahallelerimizde hiç açılmamış yolları açtık, hiç yapılmamış menfezleri yaptık o yüzden insana hizmet ibadettir mantığı içerisinde siyasi görüşü ne olursa olsun size oy verip vermemiş her vatandaşımızın ben hizmet karı olmanızı istiyorum sizlerden kıymetli muhtarlarımız engellilerimiz ve yaşlılarımız önceliklidir dedik. Fatsa Belediyesi olarak Fatsa'daki her sorunun muhatabı biziz dedik. Hiçbir muhtarım şunu diyemez. Başkanım biz geldik bu sorun Büyükşehir Belediyesi'nin dediniz siz başınızdan saldınız bu sorun OSKİ'nin dediniz siz bizi başınızdan saldınız diyemez çünkü seçim sürecinde artık en çok sahada karşılaştığımız şey insanların Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi anlamında bir muhatap arayışı içerisinde olmasıydı o yüzden sizin de büyükşehirle ne derdiniz olursa olsun bir referans üretip telefon açıp arayıp sorup çözüm üretmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta imzalanacak bir protokol le birlikte OSKİ Genel Müdürlüğünün ilçemize taşınma süreci başlayacak. 2 ay sonra OSKİ Genel Müdürlüğü Fatsa'dan yönetilecek. Bunu sadece genel müdürlük olarak görmemek lazım. Bunu yaklaşık bin kişilik bir fabrika olarak görmek lazım. Ordunun 752 mahallesinden muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, vatandaşlarımız gün aşırı OSKİ'deki sorunu için ilçemize gelecek, hatta ilçemizde konaklayacak. Böylece ilçe ekonomimize de çok ciddi bir katkı sağlayacaktır bu ve bizim ilçemizde bahsetmiş olduğumuz su kanalizasyon yatırımları anlamında da birçok sorunumuzun çözümünde hız kazanmasına vesile olacak. İşsizliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu bağlamda da Organize Sanayi Bölgemizi önemsiyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde yapılacak yatırımlarla birlikte bugün 4 bin 300 olan istihdam sayısı 6 binin üstüne çıkacak. İlçemize gelen her yatırımcımızı emin olun el üstünde tutuyoruz. Onlar da bu kadar ilgiden biraz şaşırıyor ve diyorlar ki; başkanım biz gittiğimiz hiçbir yerde bu ilgiyi görmüyoruz. Yarın itibari ile 300 kişinin çalışacağı bir tekstil fabrikası ilçemizde faaliyete başlayacak, önümüzdeki ay itibari ile yine 200 civarında işçi istihdam edecek tekstil firması faaliyete başlayacak. Bu bağlamda da bölgemize yeni yatırımcıların gelmesi içinde girişimlerimiz devam edecek. Belediye yeni hizmet binamızın yüzde 90'ı tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah 1-2 ay içerisinde yeni belediye hizmet binamız vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sanki eski Fatsa Belediyesi kapatılmış yeniden sıfırdan bir belediye kurulmuş vatandaş odaklı çözüm odaklı hizmet odaklı bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde yapılan Meydan projemiz bir aya bitiyor. Mezbaha projemiz de aynı şekilde bir sonra faaliyete geçecek. Limanımızla ilgili bir takım çalışmalarımız var. 230 dönümlük eski çöplük alanı ile ilgili çalışmamız var."



Fatsa kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise yaptığı konuşmada, "Bu güzel toplantıyı organize etiği için Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Fatsa'da yaklaşık 3 ay önce göreve başladım. Fatsa bize yabancı olduğumuz bir yer değil. Trabzonlu olduğumuz için daha önce Tirebolu'da çalıştığımız için mesleğimin başında da bir müddet Çaybaşı'nda görev yaptım, Doğu Karadeniz dendiği zaman he görenin hayran olduğu yerler burası. Bir sefer görenin ikinci üçüncü sefer görmeyi arzu ettiği yerler buralar. Yani Türkiye'de popülerliği son derece yüksek. Sayın Başkanımız bahsetti ilçemizdeki sorunlardan yıllardan beri süre gelen sorunlar. Sorunların çözümü de hep birlikte çözüm bulunacaktır. Muhtarlarımız yaşamış olduğunuz yerlerde halkımızla birebir içli dışlı olarak onları en iyi tanıyan, sorunlarını yaşadıkları bölgenin artısını eksisini en iyi bilen kişiler olarak mahallelerde tespit edecekleri sorunları gerek bize gerek belediyemize iletmeye devam edecekler ve birlik ve beraberlik içerisinde sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Fatsa güzel bir ilçe hakikaten imkanları son derce iyi. Bir tarafından Çarşamba, bir tarafında Ordu- Giresun Havaalanı olmak üzere ulaşım imkanı ile son derece avantajlı bir ilçemiz. Denizi ve yaylalarıyla turizm potansiyeli olan bir yer. Fakülte var, yüksekokulu var, ilerleyen günlerde bunların sayısının artırılması söz konusu. İlçe daha iyi gelecekse bunun hakikaten tek bir yolu var tek bir seçeneği var. Herkesin ayrılığı gayrılığı bir tarafa bırakıp Fatsa için Fatsa'nın daha iyiye gitmesi konusunda bir ve beraber olmaları. Bu konuda gücümüzü birleştirdiğimiz zaman hakikaten bütün sorunların altından kalkılacaktır" diye konuştu. - ORDU