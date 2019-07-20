Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

18 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla 170 Kıbrıs gazisi tarafından yürüyüş düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla 170 Kıbrıs gazisi tarafından yürüyüş düzenlendi.
Tayfur Sökmen Bulvarı'nda toplanan ve mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrağıyla Atatürk Anıt Alanı'na yürüyen gaziler, burada anıta çelenk bıraktı.
Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, tüm şehitleri saygıyla andığını söyledi.
Bakır, gazilerden, barış harekatının anısına verilen madalyalarını gururla taşımalarını istedi.
Konuşmaların ardından şiirler okunup, mehter takımı gösterisi izlendi.
Programa İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İskenderun, Kıbrıs, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:08 Kaynak: AA
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