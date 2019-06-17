Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası verildi
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Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası verildi

52 dakika önce

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan muharip gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele madalyaları verildi.

Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası verildi, System.String[]
Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan muharip gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele madalyaları verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım tarafından barış harekatını anlatan sunum yapıldı.

Sunumdan sonra Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerin milli mücadele madalyası Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş tarafından verildi. Milli Mücadele madalyası 88 muharip gaziye takdim edildi. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs
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