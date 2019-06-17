Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası verildi
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Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan muharip gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele madalyaları verildi.
Kıbrıs
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Barış Harekatı'nda görev alan muharip gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
tarafından gönderilen Milli Mücadele madalyaları verildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım
tarafından barış harekatını anlatan sunum yapıldı.
Sunumdan sonra Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerin milli mücadele madalyası Çankırı
Valisi Hamdi Bilge Aktaş
tarafından verildi. Milli Mücadele madalyası 88 muharip gaziye takdim edildi. - ÇANKIRI
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