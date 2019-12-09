Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Halil Demirci son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi Halil Demirci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs Gazisi Halil Demirci son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halil Demirci, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Halil Demirci son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Aydın'ın Köşk ilçesinde, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halil Demirci, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazilik unvanını alan ve Köşk'e bağlı Cumaderesi Mahallesi'nde oturan Halil Demirci, önceki gün kalp krizi geçirdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kıbrıs gazisi Demirci tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demirci'nin cenazesi için Cumaderesi Camii'nde ikindi namazı sonrası askeri tören düzenledi. Törene Aydin Valisi Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutanı Albay Durmus İlhan Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kösk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve gazinin yakınları katildi. Askeri törenin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - AYDIN

Kalp Krizi, Kıbrıs, Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydınlı iki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu
"Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı (OĞLUNUN CENAZESİNE... Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 23:29:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Halil Demirci son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]