Kıbrıs'ın ilk first layd'si hayatını kaybetti - Son Dakika

Kıbrıs'ın ilk first layd'si hayatını kaybetti

Kıbrıslı Türklerin Özgürlük ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ın ilk first layd'si hayatını kaybetti, System.String[]

Kıbrıslı Türklerin Özgürlük ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük, 95 yaşında hayatını kaybetti. Süheyla Küçük, bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Küçük, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Dr. Küçük'ün eşi olarak ilk first lady ünvanını da taşıyordu.

TÜM İMKANLAR SEFERBER OLDU

Küçük'ün tedavi gördüğü hastanede en son ziyaret eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Süheyla Hanım için tüm imkanları seferber ediyoruz" demişti.

DOKTOR FAZIL KÜÇÜK KİM?

Dr. Fazıl Küçük 14 Mart 1906 tarihinde Lefkoşa kazasına bağlı Ortaköy'de dünyaya geldi. Dr. Küçük ilkokulu Haydarpaşa'da bulunan ve müdürünün adından ötürü, "Tarakçı Mektebi" olarak bilinen okulda tamamladı. Ardından Rüştiye'ye (ortaokul) diye bilinen ve Lise seviyesinde olan İdadiye devam etti. İdadiyi bitirmesine iki yıl kala öğrenimini yarıda keserek geriye kalan kısmını İstanbul Özel İstiklal Lisesi'nde tamamladı.

KIBRIS CUMHURİYETİ VE İLK CUMHURBAŞKANI MUAVİNİ

Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarına göre Cumhurbaşanı Rum olurken, Cumhurbaşkan Yardımcısı ise Türk olacaktı. Kıbrıs Türk halkı O'nu bir kurtarıcı olarak gördüğünden 3 Aralık 1959'da rakipsiz olarak Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkan Muavini seçti. 1962 yılı Temmuz ayından Aralık ayına kadar kırsal bölgelerin sorunları konusunda uzman bir ekiple birlikte, bütün Türk köyleri ile bazı Rum köylerini ziyaret etti ve bu gezilerini tamamladıktan sonra ayrıntılı bir rapor hazırlayarak, suretlerini sorumlu hükümet makamlarına gönderdi. Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Türklere karşı başlattıkları saldırıların ardından oluşturulan Genel Komite'nin başkanlığını yaptı. 27 Aralık 1967 tarihinde kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi'nde başkanlığa getirildi. Dr. Fazıl Küçük, 18 Şubat 1973 tarihinde Cumhurbaşkan Muavinliği'nden ayrılarak, yerini Rauf R. Denktaş'a bıraktı. Ancak gazetesindeki mücadeleyi sürdürerek, Halkın Sesi'ni Kıbrıs Türkü'nün davasına bayrak yapmaya devam etti. Siyaset hayatını sürdürdü. Halkın haklı taleplerini savunmaktan geri kalmadı. Dr. Küçük, 1980'li yılların başında rahatsızlandı ve iki-üç yıllık hastalık döneminde de Halkın Sesi'nde makaleler yazıp çeşitli sorunlarla ilgili görüşlerini sunuyordu. Dr. Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını büyük bir sevinçle yaşadı. Ölümünden önce verdiği son demeçte de, hastalığının geçtiğini söylüyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını görmesi ile hayata yeniden kavuştuğunu vurguluyordu.Dr. Fazıl Küçük, 15 Ocak 1984 tarihinde tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak tedavide bulunduğu Londra'da, 78 yaşında hayatını kaybetti


Fazıl Küçük, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kıbrıs'ın ilk first layd'si hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

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