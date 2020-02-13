Kıbrıs Rum Kesimi'nde kapalı Maraş endişesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs Rum Kesimi'nde kapalı Maraş endişesi - Son Dakika

Kıbrıs Rum Kesimi'nde kapalı Maraş endişesi

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisindeki kapalı Maraş bölgesinde 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde endişeyle karşılandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde kapalı Maraş endişesi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisindeki kapalı Maraş bölgesinde 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde endişeyle karşılandı.

KKTC'deki Gazimağusa bölgesinde yer alan kapalı Maraş bölgesinde, Türkiye'den üst düzey yetkililerin de katılımıyla yapılacak ve 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş ile ilgili somut bir yol haritasının belirleneceği toplantı, Rum basınında da geniş yer buldu.

Politis Gazetesi'nin haberinde, Rumların sözde "Maraş Belediyesi"nin toplantı yapılacağı haberini almasının ardından, Rum Başkanlık Sarayı ve Rum Dışişleri Bakanlığı'yla temasa geçtiği ve daha ileri koordinasyon için yeniden temasta bulunacağı belirtildi.

Haberde, sözde Maraş Belediyesinin BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizbeth Spehar'a bir mektup göndereceği, belediyenin mektupla, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin hamlelerinden duyduğu hoşnutsuzluğu ifade edeceği kaydedildi.

Mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı Maraş'la ilgili kararlarında kayda geçirilenlerin, harfi harfine muhafaza edilmesinin isteneceği de ifade edildi.

Cyprus Mail gazetesi ise cumartesi günü yapılacak toplantıda, Maraş'la ilgili kararların alınmasının beklediği yönünde bir haber yapmıştı.

Politis, bazı Rum siyasi partilerin de konuyla ilgili kınama açıklamalarına yer verirken, partilerin bu konuyu "tehlikeli" ve "olumsuz" bir gelişme olarak nitelendirdiğini belirtti.

Öte yandan, Rum Alithia, Haravgi ve Fileleftheros gazetelerinde de toplantıdan duyulan rahatsızlığa ilişkin haberlere yer verildi.

Cumartesi günü yapılacak toplantıya, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve diğer yetkililer katılacak.

Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 04:01:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs Rum Kesimi'nde kapalı Maraş endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]