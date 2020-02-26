Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'dan denizde ortak arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika
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Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'dan denizde ortak arama kurtarma tatbikatı

15 dakika önce

Güney Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa, Kıbrıs açıklarında ortak arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'dan denizde ortak arama kurtarma tatbikatı, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa, Kıbrıs açıklarında ortak arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Rum Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum deniz kuvvetleriyle Doğu Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Fransız kuvvetleri arasında "CYFRA-01/20" kod isimli arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

CYFRA-01/20, Doğu Akdeniz'de Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan uzun vadeli arama kurtarma iş birliği kapsamında bu yıl ilk ortak tatbikat oldu.

Fransa, tatbikata şubatın başından bu yana Kıbrıs civarında görev yapan "Charles de Gaulle" isimli uçak gemisi ve ona eşlik eden "Auvergne" isimli fırkateyn ile iştirak etti. Rum Milli Muhafız Ordusu hava kuvvetlerine bağlı helikopterler ile liman ve deniz polisine ait "Onisilos" botu da tatbikata katıldı.

Fransa, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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