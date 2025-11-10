67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor

67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
10.11.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun güneyinde bulunan Kıbrıscık ilçesi, merkez nüfusu 2 binin altında kaldığı için köy statüsüne düşme tehlikesiyle karşı karşıya. 350 kişinin ilçeye taşınması durumunda tehlikeyi atlatacak olan Kıbrıscık'ın köy statüsüne düşmemesi için düzenlenen etkinlikte salon boş kaldı. Etkinlikte sesi titreyerek konuşan Belediye Başkanı Emin Tekemen, "Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz" dedi.

Bolu'nun güneyinde bulunan Kıbrıscık ilçesi, merkez nüfusu 2 binin altında kaldığı için köy statüsüne düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

SALON BOŞ KALDI, BELEDİYE BAŞKANI TEHLİKEYİ SESİ TİTREYEREK ANLATTI

Kıbrıscık'ın köy statüsüne düşmemesi için Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde 'Kıbrıscık'a Sahip Çıkalım Dayanışma Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Bolu'da ikamet edip, aslen Kıbrıscıklı olan vatandaşlardan ikametlerini Kıbrıscık'a taşıması istendi. 600 kişilik salonda düzenlenen etkinliğe katılım az olunca, büyük bölüm boş kaldı. Salonun boş kaldığını gören Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen'in konuşurken sesi titredi.

Belediye başkanı tehlikeyi sesi titreyerek anlattı! Bu ilçeye taşınacak 350 kişi aranıyor

"YILBAŞINA KADAR ÇÖZMEKSEK İLÇEMİZ GİDİYOR"

Sesi titreyerek konuşma yapan Başkan Tekemen, yılbaşına kadar vakitleri olduğunu belirterek, "Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz. İş bitmeden gerekli çözümleri üretmek zorundayız. Ortak problemimiz ve kırmızı çizgimiz olan Kıbrıscık'ımızın ayakta durması için tüm siyasi partiler, dernekler, STK'larla birlikte birlik olduk. Birinci toplantımızı Kıbrıscık'ta gerçekleştirdik. O toplantıda 1025 olan nüfusumuz, bugün 1430'lara yükselmiş durumda" dedi.

Belediye başkanı tehlikeyi sesi titreyerek anlattı! Bu ilçeye taşınacak 350 kişi aranıyor
Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen

"İLÇEYİ KAYBETMİŞ SON BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTEMİYORUM"

Kıbrıscıklı vatandaşların gayret etmesi gerektiğini belirten Tekemen, "Eğer biz Bolu'dan, 350, 400 nüfus halledersek, geri kalanını TOKİ'ye kayıtlar var, nüfuslarını aldıracaklar. Esas gayret hemşehrilerimize düşüyor. Tek kişiyle olacak iş değil. 3 aydır gecem gündüzüm belli değil. Gerçekten benim için büyük sıkıntı. İlçeyi kaybetmiş son belediye başkanı olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı tehlikeyi sesi titreyerek anlattı! Bu ilçeye taşınacak 350 kişi aranıyor

"NE YAZIK Kİ SALONU DOLDURAMADIK"

Salonun boş kalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Tekemen, "Bizim sizlerden istediğimiz, bugün Bolu'dan, en azından 350 nüfusla geri dönmek. Ama gördüğüm kadarıyla ne yazık ki salonu dolduramadık. Bu benim için büyük üzüntü. İnşallah bu 350'yi tamamlarsak, kalanını biz tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Emin Tekemen, Etkinlikler, Belediye, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • BERKE&BEREN&CEREN Akyıldız:
    2000 nüfuslu ilçe mi olur senin derdin statü değişikliği değil koltuk sevdası 10 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    derdi belli yaw 2000 kişinin başkanı bu rahatlık gidicek 4 2 Yanıtla
  • Bahri Fuat Özer:
    adamın koltuk gidiyor ağlamasın ne yapsın 4 1 Yanıtla
  • Mh459267:
    İLÇE GÎDİNCE. ELEDİYE OLMAYACAK BAŞKAIK ..MAKAM ARACI MAAŞ ..GİDECEK ZARAR. BÜYÜK SESİNİN TİTREMESİ NORMAL 2 1 Yanıtla
  • H. Bay.:
    köy olunca halkın zararına zaten köy hayatı yasiyorlardir. başkan koltuğum gitmesin derdin de 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı
Selçuk İnan’dan ’’Galatasaraylı Selçuk’’ söylemlerine yanıt Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt
Marco Asensio alev aldı Ligdeki son 4 maçta 3 gol, 1 asist Marco Asensio alev aldı! Ligdeki son 4 maçta 3 gol, 1 asist
Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Çekya’dan Fatih Terim için resmi açıklama Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama
Durakta metronun üstüne çıktı, ortalığı birbirine kattı Durakta metronun üstüne çıktı, ortalığı birbirine kattı
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık
Tedesco’dan Galatasaray sorusuna flaş cevap Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

19:08
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK’ye sevk edildi
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi
18:55
PFDK’den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
18:04
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı
17:38
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı Barış anlaşmasını askıya aldılar
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı! Barış anlaşmasını askıya aldılar
16:48
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
15:47
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
14:19
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 19:18:06. #7.11#
SON DAKİKA: 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.