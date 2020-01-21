Kicklight Türkiye Şampiyonu Pasinlerli Hakan Koç oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kicklight Türkiye Şampiyonu Pasinlerli Hakan Koç oldu - Son Dakika Spor

Kicklight Türkiye Şampiyonu Pasinlerli Hakan Koç oldu

6 saat önce

Erzurum'un Pasinler ilçesinden Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasına katılan Hakan Koç, 2 bine yakın rakibi arasından sıyrılarak Kicklight kategorisinde şampiyon oldu.

Kicklight Türkiye Şampiyonu Pasinlerli Hakan Koç oldu, System.String[]

Erzurum'un Pasinler ilçesinden Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasına katılan Hakan Koç, 2 bine yakın rakibi arasından sıyrılarak Kicklight kategorisinde şampiyon oldu.


Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyeti programında yer alan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, 11 - 19 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Porto Bello otelde yapılan Şampiyonaya Türkiye genelinde 2 bine yakın sporcu mücadele etti.


Erzurum'un Pasinler ilçesinden 3 sporcu da bu yarışmaya katılanlar arasındaydı. Kickboks antrenörü Sibel Pirioğlu yönetiminde şampiyonaya katılan sporculardan Hakan Koç, Gençler 84 kilogramda Kicklight branşında Türkiye Şampiyonu oldu.


Antrenör Sibel Pirioğlu, "Ben Hakan ile gurur duydum, çok çalıştık, sonunda hak ettiğimiz başarıyı aldık, inşallah şimdiki hedefimiz, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında bayrağımızın dalgalanmasını sağlamak. Sporcum çok azimli, daha nice başarılar kazanacağız" sözlerini kullandı.


Pirioğlu, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Gençlik Spor İlçe Müdürü İlhami Atasever'in kendilerine ve sporculara çok değer ve önem verdiklerini söyleyerek, spora desteklerinden ötürü kendilerine minnettar olduklarını belirtti.


10 yaşından beri kendini spora adayan şampiyon Hakan Koç ise, şampiyonluğunun ardından şu sözleri kaydetti; "Spor, bana disiplin, azim, kararlılık gibi çok şey kattı. En büyük hedefim ülkemi Avrupa'da ve Dünya'da en güzel şekilde temsil etmek. Şampiyon olunca emeklerimin karşılığını aldığımı hissettim. Bunun için çok mutluyum." - ERZURUM

Hakan Koç, Pasinler, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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