Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 22 Yaralı

09.01.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 4 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, başkente yönelik düzenlenen saldırının sonuçları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun kentin farklı semtlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini, saldırıda kritik altyapıların da hedef alındığını bildiren Kliçko, "Şehrin bazı bölgelerinde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Lviv kentindeki bir kritik altyapıya saldırı düzenlendiği iddiası

Yerel basında da Ukrayna'nın Lviv kentindeki bir kritik altyapısına "Oreşnik" balistik füze sistemleri ile saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Saldırının, Oreşnik tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Askeri yetkililer bilgi verecektir. Ekipler, kritik altyapı tesisine ulaştı. Tüm ilgili birimler, olay yerinde çalışıyor, yangın söndürülüyor. Şu an itibarıyla can kaybı bilgisi yok. Kentteki sivil tesisler ve konut binaları hasar görmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda 36 füze ve 242 İHA kullanıldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu gece 36 füze ve 242 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu saldırıda 13 "Iskander" balistik füzesi, 22 "Kalibr" seyir füzesini kullandığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan 1 adet orta menzilli balistik füzenin de Ukrayna'ya fırlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 242 İHA ile 18 füzenin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, saldırının "ana hedefinin" başkent Kiev'in olduğu bildirildi.

Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık 2025'te Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadelerine yer verilmişti.

Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Enerji, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:13:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.