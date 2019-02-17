Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı Açılış Töreni

Kılıçdaroğlu - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı Açılış Töreni

1 saat önce

- Açılışını yapacağı meydana vapurla yolculuk etmesi Kılıçdaroğlu'nun kaptan köşkünde bilgi alması Kılıçdaroğlu'nun alanda halkı selamlaması Törene katılanlardan detaylar Kurdele kesimi Kılıçdaroğlu'nun tören alanından ayrılırken görüntüler Vapurda Tuncay Özkan ve abdulkadir Selvi ile sohbet...

- Açılışını yapacağı meydana vapurla yolculuk etmesi
Kılıçdaroğlu'nun kaptan köşkünde bilgi alması
Kılıçdaroğlu'nun alanda halkı selamlaması
Törene katılanlardan detaylar
Kurdele kesimi
Kılıçdaroğlu'nun tören alanından ayrılırken görüntüler
Vapurda Tuncay Özkan ve abdulkadir Selvi ile sohbet etmesi İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:46 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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