Kılıçdaroğlu - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı Açılış Töreni
1 saat önce
- Açılışını yapacağı meydana vapurla yolculuk etmesi Kılıçdaroğlu'nun kaptan köşkünde bilgi alması Kılıçdaroğlu'nun alanda halkı selamlaması Törene katılanlardan detaylar Kurdele kesimi Kılıçdaroğlu'nun tören alanından ayrılırken görüntüler Vapurda Tuncay Özkan ve abdulkadir Selvi ile sohbet...
- Açılışını yapacağı meydana vapurla yolculuk etmesi Kılıçdaroğlu
'nun kaptan köşkünde bilgi alması
Kılıçdaroğlu'nun alanda halkı selamlaması
Törene katılanlardan detaylar
Kurdele kesimi
Kılıçdaroğlu'nun tören alanından ayrılırken görüntüler
Vapurda Tuncay Özkan
ve abdulkadir Selvi ile sohbet etmesi İZMİR - CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İzmir Büyükşehir Belediyesi
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:46 Kaynak: AA
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