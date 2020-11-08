Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor - Son Dakika

Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor

08.11.2020 11:05
Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor, System.String[]

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, toplu açılış ve temel atma töreni için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da Adana'ya geleceğini açıkladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, toplu açılış ve temel atma töreni için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da Adana'ya geleceğini açıkladı.

Akdeniz Bölge Muhtarları Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, yönetim kurulu üyeleri ve federasyona üye muhtarları Çukurova Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayan Başkan Çetin, muhtarlarla el ele, gönül gönüle mahallelerin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Çetin, yeni projeleri hayata geçirecek olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana'ya geleceği tarih 28 Kasım olarak netleşti. Toplu açılış ve temel atma töreni yapacağız. Törende, 530 kişilik Atatürk Öğrenci Evi, Yüzüncüyıl Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı, Huzurevi Gülen Yüzler Semt Kreşi ve Kadın Kooperatifi ile 4 yeni parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Adana Lezzetleri Çarşısı ve Müslüm Baba Parkı, Mola Evi, Mahfesığmaz Semt Kreşi, Adana Koop Kapalı Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Emekli Dinlenme Evi'nin temeli atılacak. Böylece semt kreşlerimizin sayısı 9'a, emekli dinlenme evleri de 14'e çıkacak. Pandemi kurallarına uygun olarak yapacağımız törene tüm muhtarlarımızı davet ediyorum" dedi.

6,5 yıllık görev süresi içerisinde 5 toplu açılış yaptıklarını ve hayata geçirilen projelerin Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, "Aynı hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Söz verdiğimiz her vaadi de hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, vatandaşlara yeterli hizmet götürülmesi konusunda yerel yönetimler ile muhtarlar arasındaki iletişimin önemine dikkat çekerek, "Muhtarların başımızın üstünde yeri var. Yerel yönetimler muhtarlarla birlikte sorunlara çözüm üretiyorsa muhtarlar da rahat eder. Aksi halde hem muhtarlar hem de yerel yöneticiler zarar görür" dedi.

Toplantıda Akdeniz Bölge Muhtarları Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ve Çukurova Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Tokköz, muhtarlara verdiği destekten dolayı tüm muhtarlar adına Başkan Soner Çetin'e plaket verdi. - ADANA

Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor
Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor
Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova, Kasım, Adana, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor - Son Dakika


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