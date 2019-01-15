Kılıçdaroğlu: "Ankara'nın Kaderini Değiştireceğiz"
40 dakika önce
- CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondakilerden görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:52 Kaynak: AA
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