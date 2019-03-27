Kılıçdaroğlu Avcılar'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "31 Mart seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Partinin alacağı her belediye başkanlığı bir demokratik kazanç olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "31 Mart seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Partinin alacağı her belediye başkanlığı bir demokratik kazanç olacak." dedi.



Avcılar'da düzenlenen mitingde, en büyük isteğinin Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi 17 yıldır aynı hükümetin yönettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"17 yılda büyük bir başarı elde ettiler ve vatandaşı varlık kuyruğuna soktular, milletin aklıyla alay ettiler. Özelikle AK Partiye oy veren kardeşlerim, 17 yıl omzunuzda taşıdınız, 17 yıl tek başına iktidar oldular, 17 yıl ne istedilerse yaptılar. 17 yıl istedikleri kanunu çıkardılar, saray yaptılar. 17 yılın sonunda saraya oturdular. 17 yıl içinde sizlerden vergi topladılar. 17 yıl içinde 500 milyar dolarlık borç yaptılar. Vatandaş neden, hangi gerekçe ile soğan kuyruğuna girdi. Sandığa giden ve oy kullanacak olan bütün AK Partili kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. Artık benim değil, sizin itiraz etmeniz lazım. Söyleyin, '17 yıl sizi taşıdık omuzlarımızda, 17 yılın sonunda bu milleti neden soğan kuyruğuna mahkum ettiniz?' deyin."



Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Partinin alacağı her belediye başkanlığının bir demokratik kazanç olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bütün dünyaya şu mesaj verilecektir, 'Türkiye'de, her türlü baskıya rağmen halk, demokrasiden yana tavrını koydu.' Sizlerden demokrasiden yana tavır bekliyorum. İnsanımızdan, çocuğumuzdan, işsizden, fakirden, fukaradan, mazlumdan yana tavır bekliyorum. Bunu yaptığımız zaman güçlü Türkiye'yi korumuş oluruz. Baskıdan arınmış, kendi içinde barışık bir Türkiye, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye, hiç kimsenin kimliğinin ve inancının sorgulanmadığı bir Türkiye, huzur içinde 82 milyonun beraber yaşadığı bir Türkiye, en büyük arzum bu zaten. Sizden bunu istiyorum. Beraber, birlikte yapalım diyorum. "



"Milliyetçilik sıradan bir olay değildir"



CHP'nin altı okundan birinin milliyetçilik olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne demek milliyetçilik? Bayrağımı severim, vatanımı severim, insanımı severim, vatanımın çakıl taşına canımı veririm, milliyetçilik budur. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Vatanseverliktir milliyetçilik, insan severliktir milliyetçilik, dünyanın önünde diz çökmemektir milliyetçilik, egemen güçlerin önünde diz çökmemektir milliyetçilik. Silah fabrikasını, aynı konuda üretim yapan dünyanın en büyük 5 fabrikasından birisi olan Sakarya'daki Tank Palet fabrikasının yüzde 49,9'unu 25 yıllığına Katar ordusuna peşkeş çektiler. Ben buna itiraz ediyorum. Kim milliyetçi, kim vatansever, ben o fabrikanın, o fabrikanın içindeki bilimsel sırların bir başka devlet ordusuna satılmasını içime sindiremiyorum. Ben, istiyorum ki bunu Sayın Devlet Bahçeli de söylesin. Tamam ittifak yaptılar, ittifak yapmak Katar ordusuna boyun eğmeyi gerektirir mi?" diye konuştu.



"Kapı kapanmıştır, bitmiştir artık"



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın istifa ederek, DSP'den aday olmasına ilişkin, "Düne kadar belediye başkanlığı yapıp, bir dönem belediye başkanlığı yapmayınca, 'Ben şimdi küstüm, başka partiden belediye başkanı olacağım.' demeyi ben içime sindiremiyorum. Hiç bir koltuk ömür boyu kimseye tahsis edilmemiştir. Hepimiz faniyiz ama siz, 'Bu koltuk bana ömür boyu tahsis edilecek vermezsen ben de istifa edip başka partiye gireceğim, kazanırsam tekrar döneceğim.' dersen, kapı kapanmıştır, bitmiştir artık." değerlendirmesini yaptı.

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