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İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz - Son Dakika

İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz

25.06.2021 12:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak ülkeye demokrasiyi getireceklerini belirterek, 'Çiftçi üretecek, sanayici üretecek, Türkiye üretecek, işsizlik son bulacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak ülkeye demokrasiyi getireceklerini belirterek, 'Çiftçi üretecek, sanayici üretecek, Türkiye üretecek, işsizlik son bulacak. Bu sözlerin tamamını yerine getireceğim. Yeter ki destek verin. Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz. Ahlaklı siyaset, düzgün siyaset, herkesin çalıştığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş Belediyesi ortalığında yatırılan Avrupa'nın en büyük entegre katı atık yönetim tesislerinden Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin açılışına katıldı. Açılışta CHP İzmir milletvekilleri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yer aldı. Küçük Menderes Havzası'ndaki Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır ilçelerine hizmet verecek tesiste günlük bin 600 ton katı atık işlenip, 116 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda, hem saatte 20 MW elektrik, hem de günde 100 ton gübre üretilecek.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bereketli toprakların cennete dönüştürülmesi gerektiğini ifade ederek, atıkların ekonomiye büyük yarar sağlayacağını söyledi. Çöplerin altın değerinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çöplerden sanayi için ham madde de üretiyor, gübre elde ediyoruz. Dolayısıyla topraklarımızı koruyoruz. Elektrik çok pahalı. Düşünün ki çöplerden elektrik elde ediyoruz. Aynı zamanda istihdam alanı yaratıyoruz. Dışarıya attığımız bir çöpün ekonomiye getirdiği yararları düşünebiliyor musunuz? Ödemiş ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız el ele vererek bu tesisi yurdumuza kazandırdılar. İki başkanı da yürekten kutluyorum" dedi.

'YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE HUKUK İÇİNDE HESABINI SORACAĞIZ?

İzmir'in mutlu insanların kenti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kentte insanları mutlu eden belediye başkanlarının var olduğunu söyledi. Belediye başkanlarına da seslenen Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. İhaleleri sosyal medyadan yayınlayacaksınız. Bizim düzen hakça bir düzen. Oy versin vermesin, her vatandaşa hizmet götürmek sizin görevinizdir. O insanların gönlünü kazanacaksınız. Bu ülkeye güneş doğacak. Her şey aydınlık olacak bu ülkede. Bütün bunların alt yapısını oluşturuyoruz. Her şeyin yeri zamanı geldiğinde hukuk içinde hesabını soracağız. Fakir fukaranın alın teri birilerine peşkeş çekiliyorsa, bunu sormamız lazım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Kimse endişe etmesin" dedi.

'SAYGIN BİR DEVLET İNŞA EDECEĞİZ'

Vatandaşın desteğinin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bütün bu çabaları Millet İttifakı ile birlikte yapacağız. Beraber olacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Çiftçi üretecek, sanayici üretecek, Türkiye üretecek işsizlik son bulacak. Bu sözlerin tamamını yerine getireceğim. Yeter ki destek verin. Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz. Ahlaklı siyaset, düzgün siyaset, herkesin çalıştığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Tüm atığın ham maddeye, enerjiye dönüştüğü bir tesis burada modern bir laboratuvarda yer alıyor. Bugün açtığımız tesis İzmir'de oluşturduğumuz geri dönüşümün en temeli. Belediyemizin geri dönüşüm programıyla, Sasalı'daki devasa yükü 4'e ayırdık. 3 yeni tesis ile kentin yükünü 4'e böldük. Bu İzmir'in geri dönüşüm planının ilk adımıydı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Ödemiş tesisini yeni anlayışla hayata geçiriyoruz. Çöp artık İzmir'de bir atık olmaktan çıkmış, peşinde koşulan bir ham maddeye dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise, 'Tarıma da çiftçiye de en büyük desteği veriyoruz ancak kimyasal gübrelerle zehirlemeye 'dur' diyoruz. Biz, Tunç Başkanımızla çok çay içtik, ama her şeyden önce ülkemizdeki çiftçiyi milletin efendisi yapmaya ant içtik" dedi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, beraberinde protokol üyeleri Avrupa'nın en büyük Entegre Katı Atık Yönetim Tesisleri'nden biri olan, Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ni kurdelesini keserek hizmete açtı.

İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İşsizlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz - Son Dakika


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