Kılıçdaroğlu: "Bu Karanlıklar Ne Zaman Aydınlanır Biliyor Musun Sevgili Ülkem? Siz Böyle Yoklukları Fark Etmeye Başlayınca" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Bu Karanlıklar Ne Zaman Aydınlanır Biliyor Musun Sevgili Ülkem? Siz Böyle Yoklukları Fark Etmeye Başlayınca"

24.04.2022 17:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte borcu nedeniyle elektriği kesilen bir ailenin evine yaptıkları ziyaretin videosunu “Bu karanlıklar ne zaman aydınlanır biliyor musun sevgili ülkem? Siz böyle yoklukları, yoksunlukları fark etmeye başlayınca. Farkına varmak hepimizin sorumluluğudur. Direneceğiz, duyacaklar” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte borcu nedeniyle elektriği kesilen bir ailenin evine yaptıkları ziyaretin videosunu "Bu karanlıklar ne zaman aydınlanır biliyor musun sevgili ülkem? Siz böyle yoklukları, yoksunlukları fark etmeye başlayınca. Farkına varmak hepimizin sorumluluğudur. Direneceğiz, duyacaklar" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ve dört aydır elektriği kesik olan Güllü Demir ile üç çocuğunu evlerinde ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu, ziyaret görüntüsünü "Bu karanlıklar ne zaman aydınlanır biliyor musun sevgili ülkem? Siz böyle yoklukları, yoksunlukları fark etmeye başlayınca. Farkına varmak hepimizin sorumluluğudur. Direneceğiz, duyacaklar" notuyla paylaştı.

Paylaşılan videoda elektriği kesik olan vatandaş Güllü Demir şöyle konuşuyor:

"Üç aydır benim çocuğum okula gidemiyor, beslenmesini alamıyorum, masrafları oluyor hiçbir şey alamıyorum. Kendim bir yana bir de benim gibi çok insanlar da var elektriği kesilen, ben devletin artık bizlere yönelmesini istiyorum. Bizim de değerimiz olsun. Bas bas bağırılıyordu 'En az 3 çocuk, 4 çocuk' diye, benim 3 tane çocuğum var ama ben hiçbir şekilde çocuğuma bir şey göremiyorum. Ben çok koyu bir AK Partili olarak açık açık bunu söylüyorum, çocuklarımın ihtiyacı var, evimin ihtiyacı var. Çocuklarımla soğukta, karanlıkta oturuyorum. Artık sesimi duymalarını istiyorum. Şu karanlıktan artık çıkıp da bir aydınlığa girmek istiyoruz yani… Bir karanlıktan çıktım, diğer karanlığa girdim ve karanlıkta temelli kaldık. Artık karanlığımızı bir aydınlatsınlar. Başka hiçbir şey istemiyorum."

Kılıçdaroğlu: Bu Karanlıklar Ne Zaman Aydınlanır Biliyor Musun Sevgili Ülkem? Siz Böyle Yoklukları Fark Etmeye Başlayınca
Kılıçdaroğlu: Bu Karanlıklar Ne Zaman Aydınlanır Biliyor Musun Sevgili Ülkem? Siz Böyle Yoklukları Fark Etmeye Başlayınca
Kılıçdaroğlu: Bu Karanlıklar Ne Zaman Aydınlanır Biliyor Musun Sevgili Ülkem? Siz Böyle Yoklukları Fark Etmeye Başlayınca
Kılıçdaroğlu: Bu Karanlıklar Ne Zaman Aydınlanır Biliyor Musun Sevgili Ülkem? Siz Böyle Yoklukları Fark Etmeye Başlayınca

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Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti! Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Bu Karanlıklar Ne Zaman Aydınlanır Biliyor Musun Sevgili Ülkem? Siz Böyle Yoklukları Fark Etmeye Başlayınca' - Son Dakika


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