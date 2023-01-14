Kılıçdaroğlu: "Erdoğan Bırak Palavrayı. Benimle İlgili İftiralarını Askerlere Alkışlattın. Sen Artık Evren Kafasısın" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Erdoğan Bırak Palavrayı. Benimle İlgili İftiralarını Askerlere Alkışlattın. Sen Artık Evren Kafasısın"

14.01.2023 17:00
Kılıçdaroğlu: "Erdoğan Bırak Palavrayı. Benimle İlgili İftiralarını Askerlere Alkışlattın. Sen Artık Evren Kafasısın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye'nin askerisiniz siz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye'nin askerisiniz siz" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Muğla'da yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katacak bir savunma sanayi projesinin açılışında ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
"Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye'nin askerisiniz siz!"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 'alkış' polemiği büyüyor: Sen artık Evren kafasısın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 'alkış' polemiği büyüyor: Sen artık Evren kafasısın AK Parti'li Keşir, 'Siyaset Akademisi Kadın' eğitim programında konuştu AK Parti'li Keşir, 'Siyaset Akademisi Kadın' eğitim programında konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu, Kenan Evren, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan Bırak Palavrayı. Benimle İlgili İftiralarını Askerlere Alkışlattın. Sen Artık Evren Kafasısın' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2023 17:49:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Erdoğan Bırak Palavrayı. Benimle İlgili İftiralarını Askerlere Alkışlattın. Sen Artık Evren Kafasısın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement