Kılıçdaroğlu: Genel Başkanım İsmet İnönü'yü Özlem ve Şükranla Anıyorum
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefat yıl dönümü dolayısıyla Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah ve dava arkadaşı, Lozan Kahramanı, 2.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
'nün vefat yıl dönümü dolayısıyla Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün silah ve dava arkadaşı, Lozan
Kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız, büyük devlet ve siyaset adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü, ebediyete intikalinin 45. yıl dönümünde rahmet, özlem ve şükranla anıyorum, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:41 Kaynak: DHA
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