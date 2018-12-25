Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Genel Başkanım İsmet İnönü'yü Özlem ve Şükranla Anıyorum

Kılıçdaroğlu: Genel Başkanım İsmet İnönü'yü Özlem ve Şükranla Anıyorum

33 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefat yıl dönümü dolayısıyla Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah ve dava arkadaşı, Lozan Kahramanı, 2.

Kılıçdaroğlu: Genel Başkanım İsmet İnönü'yü Özlem ve Şükranla Anıyorum, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefat yıl dönümü dolayısıyla Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda,  "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah ve dava arkadaşı, Lozan Kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız, büyük devlet ve siyaset adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü, ebediyete intikalinin 45. yıl dönümünde rahmet, özlem ve şükranla anıyorum, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:41 Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü, Politika
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