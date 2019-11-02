Kılıçdaroğlu, Komedi Festivali'nde sahneye çıkan Cem Yılmaz'ın gösterisini izledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailesi ile 5'inci Ankara Uluslararası Komedi Festivali'nde sahneye çıkan Cem Yılmaz'ın gösterisini izledi.

Komedyen Yılmaz, festival kapsamında dün akşam "Diamond Elit Platinum Plus" gösterisiyle ATO Congresium'da sahne aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cem Yılmaz'ın gösterisini eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve gelini Mine Kılıçdaroğlu ile birlikte izledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Kılıçdaroğlu ailesine eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi ile Yavaş ve Taşdelen, gösterinin ardından kuliste Cem Yılmaz'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Yılmaz arasındaki renkli sohbetin görüntüleri CHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı.

Cem Yılmaz'a çiçek takdim eden Kılıçdaroğlu, sanatçının çiçek için teşekkür etmesi üzerine, "Siz sağ olun, bizi güldürdünüz. Zaten biraz gülmeye ihtiyacımız vardı." dedi.

Esprileriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldüren Yılmaz, "Kendi yemediği lahmacunu satan esnaf vardır ya en sonunda patlar işi, insan kendi gülmediği şeyi anlatmamalı." diyerek işine verdiği önemi anlattı.

Kılıçdaroğlu, program çıkışında gösteriyi izleyenlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.