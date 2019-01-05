Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Milletvekili Gürsel Erol'un Annesinin Cenazesine Katıldı

Kılıçdaroğlu, Milletvekili Gürsel Erol'un Annesinin Cenazesine Katıldı

40 dakika önce

Kılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Nurten Erol için Ankara'daki Pir Sultan Abdal Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda CHP milletvekili ile Muharrem İnce katıldı. Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'a başsalığı dileklerinde bulundu. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:44 Kaynak: DHA

Milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol, Güncel
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