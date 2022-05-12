Kılıçdaroğlu'ndan Karkamış Şehidine Taziye - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut karakoluna terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit düşen asker için taziye mesajı yayınladı. MSB, "Hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e yükselmiştir" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırı ve şehit düşen asker için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerlerimiz ile sivil vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 21'E YÜKSELMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde "Hain terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır" açıklamasını yapmıştı. Daha sonra bir askerin şehit olduğunu duyuran MSB, saat 22.30'da ise şu paylaşımı yaptı:

"Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e yükselmiştir. Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir."