Kılıçdaroğlu'ndan Karkamış Şehidine Taziye - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan Karkamış Şehidine Taziye

12.05.2022 23:19
Kılıçdaroğlu'ndan Karkamış Şehidine Taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut karakoluna terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit düşen asker için taziye mesajı yayınladı. MSB, "Hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 21’e yükselmiştir” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut karakoluna terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit düşen asker için taziye mesajı yayınladı. MSB, "Hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e yükselmiştir" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırı ve şehit düşen asker için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerlerimiz ile sivil vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 21'E YÜKSELMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde "Hain terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır" açıklamasını yapmıştı. Daha sonra bir askerin şehit olduğunu duyuran MSB, saat 22.30'da ise şu paylaşımı yaptı:

"Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e yükselmiştir. Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir."

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Şehit, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Karkamış Şehidine Taziye - Son Dakika


Son Dakika
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:48 Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 23:38:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Karkamış Şehidine Taziye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement