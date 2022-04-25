Kılıçdaroğlu'ndan Liderlere Teşekkür: "Ülkemizi Aydınlığa Kavuşturacak Olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem..." - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiği "liderler buluşmasının" ardından; "Tarihin bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda, ülkemizi aydınlığa kavuşturacak olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta sayın Gültekin Uysal olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ev sahipliğinde üçüncü toplantının ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Tarihin bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda, ülkemizi aydınlığa kavuşturacak olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta sayın Gültekin Uysal olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."