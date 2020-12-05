Kılıçdaroğlu'ndan, partisinin kadın milletvekili ve belediye başkanlarına "5 Aralık" mektubu Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan, partisinin kadın milletvekili ve belediye başkanlarına "5 Aralık" mektubu Açıklaması

05.12.2020 17:57
Kılıçdaroğlu'ndan, partisinin kadın milletvekili ve belediye başkanlarına

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek günlerde TBMM'ye sunacakları, Siyasi Partiler Yasası'nda kadınların temsilini yasal güvenceye kavuşturmak yönündeki değişiklik teklifinin tüm milletvekillerince kabul edilmesinin en büyük hedefleri olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek günlerde TBMM'ye sunacakları, Siyasi Partiler Yasası'nda kadınların temsilini yasal güvenceye kavuşturmak yönündeki değişiklik teklifinin tüm milletvekillerince kabul edilmesinin en büyük hedefleri olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla, bugüne kadar seçilmiş CHP'li kadın milletvekilleri ve belediye başkanlarına mektup yazdı.

Mektubunda, 5 Aralık 1934'te genç Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, kadın haklarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık düzeyini aşma hedefinin en büyük adımlarından ve Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden birisi olduğunu vurguladı.

"Bu hakları pek çok gelişmiş ülkeden dahi daha erken tanımış olan genç Cumhuriyetin kararlılığını şimdi bizler hep birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacağız." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, kadınların siyaset, karar süreçleri, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve toplumsal yaşamın her alanında yer almasının, aydınlık yarınların ve kalkınmanın mihenk taşlarından olduğunu belirtti.

CHP olarak siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek eşit temsili sağlayacak adımları atmaya devam edeceklerini bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siyasi Partiler Yasası'nda kadınların temsilini yasal güvenceye kavuşturmak yönündeki değişiklik teklifimizi sivil toplum kuruluşlarının tercihleri ışığında son şekline getirmek amacıyla görüşlerine sunmuş bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunacağımız teklifin tüm milletvekillerince kabul edilmesi en büyük hedefimiz."

Kılıçdaroğlu, CHP'de seçme ve seçilme hakkını kullanmış yol arkadaşları nezdinde tüm kadınların 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü kutladığını ifade etti.???????

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aralık, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan, partisinin kadın milletvekili ve belediye başkanlarına '5 Aralık' mektubu Açıklaması - Son Dakika


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