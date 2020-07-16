Kılıçdaroğlu yeniden görülen "Man Adası" davasında tazminat ödemeye mahkum oldu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu yeniden görülen "Man Adası" davasında tazminat ödemeye mahkum oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin usulden bozması üzerine yeniden görülen "Man Adası" davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin usulden bozması üzerine yeniden görülen "Man Adası" davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

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Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Burçin Altan katıldı. Duruşmada, davalı Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in reddihakim talebinde bulunduğunu tutanağa yazdırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, reddihakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, davalı avukatı Celal Çelik'in dilekçesinde ileri sürdüğü nedenlerden hiçbirisinin Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda sayılmış olan ret nedenlerini oluşturmadığından talebin geri çevrilmesine karar verdi.

Söz verilen avukat Ferah Yıldız, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de kürsü marifetiyle Recep Tayyip Erdoğan ile kardeşleri, dünürleri ve çocuklarını hedef alarak gerçek dışı iftiralarda bulunduğunu ve bunu ispatlayamadığını söyledi.

Hakaret ve iftira yoluyla manevi zarara sebebiyet veren Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasında kendisine yüklenen misyonu dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullandığını ifade eden Ferah Yıldız, her bir müvekkil için ayrı ayrı tazminata hükmedilmesi talebinde bulundu.

Davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Burçin Altan da Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu ve bunları ispatlayamadığını belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Söz verilen avukat Celal Çelik ise "Sayın Genel Başkanımız tarafından ileri sürülen iddialar ve değerlendirmeler asla hakaret kapsamlı değildir. Hele hele iftira asla söz konusu olmamıştır." dedi.

Davayı karara bağlayan hakim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yirmi ikişer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e on dörder bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye'de on üçer bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Davanın geçmişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği belirtilen dilekçede, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti.

Davaya bakan Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz 2018'de verdiği kararında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yirmi ikişer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e on dörder bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye'de on üçer bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetmişti.

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatınca yapılan itiraz üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, dava dosyasının usulden bozularak, yeniden görülmesi amacıyla kararı veren mahkemeye göndermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülen "Man Adası" davasında, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki konuşmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu yeniden görülen 'Man Adası' davasında tazminat ödemeye mahkum oldu - Son Dakika

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