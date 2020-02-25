Kilis danimarkalı heyetten kızılay'a ziyaret - Son Dakika

Danimarkalı heyetten Kızılay'a ziyaret

DANİMARKA heyeti, Suriye sınırındaki Kilis'e gelerek Kızılay'ı ziyaret etti.

Danimarka Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Anders Sıegumfeldt ile beraberindeki heyet, Suriye'de yaşanan insanı kriz konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Anders Sıegumfeldt ve beraberindekiler Kilis'te ilk olarak Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti. Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler alan Anders Sıegumfeldt, Suriye'de dvvam ettirilen insanı yardım konusuna nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamak için Kilis'te olduklarını belirterek, Ziyaretimizde hem Kilis'te yapılan insanı yardımlar hem de Suriye'de yapılan insanı yardımlar hakkında detaylı bilgi aldık. Neler yapabiliriz, bu konuda görüş alışverişinde bulunduk? dedi.