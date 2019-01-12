Kilis Filistinli Sığınmacılara Battaniye Yardımı
48 dakika önce
Filistinli sığınmacılara battaniye yardımıİnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Pakistan Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye'den kaçarak Kilis'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye yardımı yapıldı.
Filistinli sığınmacılara battaniye yardımı İnsani Yardım Vakfı
(İHH
) ile Pakistan
Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye
'den kaçarak Kilis
'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye yardımı yapıldı. İsrail
zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen buradan da iç savaş başlayınca Kilis'e yerleşen Filistinlilere törenle battaniye dağıtıldı. İHH Yurtiçi Kilis Koordinatörü Aydın
Gençoğlu, kış yardımı kapsamında Filistinlilere battaniye dağıtımı yaptıklarını belirterek, Kilis'te oturan 300 Filistinli aileye battaniye dağıttık dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:03 Kaynak: DHA
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