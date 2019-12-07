Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Şehitlik ziyaretiyle başlayan törende daha sonra Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği ile Kilis Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Adnan Menderes Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Bulut, burada yaptığı konuşmada, 7 Aralık'ın şehirlerin kaderinin değiştiği en önemli günlerden olduğunu söyledi.

Bu tarihin, bir millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırılışını, milli duruşu ve şahlanışını ifade eden bir gün olduğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"7 Aralık işgal altında, yokluk içinde, esarete karşı birlik ve beraberlik içerisinde bir şehrin, bir halkın mücadelesidir. Bu mücadele tüm insanlık tarafından örnek alınacak bir zaferle taçlanmıştır. İçinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz ecdadımızın sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiş, kenti düşman işgalinden kurtarmış ve bağımsızlığına kavuşturmuştur."

Başkan Bulut, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi öncesi ve sonrası PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kente yönelik füze saldırılarında dahi Kilis halkının dimdik durduğunu söyledi.

Bugünkü duruşun Kilislilere atalarından yadigar kaldığını anlatan Bulut, "Bu durum damarlarımızdaki kanın bize mirası olsa gerek. Her şeye rağmen bir gün bile şehrimizi bırakmayı ve şehrimizden vazgeçmeyi düşünmedik. Atalarımız o günlerde nasıl direndilerse bugün bu şehirde yaşayan insanlar da aynı ruha, aynı dirence birebir sahipler." diye konuştu.

Kilislilerin vatanını, milletini, bayrağını seven asil insanlar olduğunu aktaran Bulut, halktan bu özelliklerini kaybetmemelerini istedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Tören, hafta dolayısıyla yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Çakır, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.