Kilis'te gönüllü gençler mesire alanında çöp topladı - Son Dakika

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği üyesi 2 genç, çevre temizliğine dikkat çekmek için mesire alanında çöp topladı.

Söğütlü Dere Mesire Alanına giden gönüllü gençler, eldiven giyerek çevreye atılan çöpleri poşetlere doldurdu.

Dernek üyesi Erkan Orhan, AA muhabirine, yaşanabilir bir çevre için çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gönüllü olarak kentin farklı noktalarında çöp toplamaya devam edeceklerini belirten Orhan, vatandaşları daha duyarlı davranmaya çağırdı.

Orhan, amaçlarının gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak olduğunu ifade ederek, "Lütfen çevremizi temiz tutalım. Nasıl görmek istiyorsanız öyle bırakın. Söğütlü Dere Mesire Alanı çok güzel bir yer. Güzel bir gölü var. Buraya geldikten sonra hayal kırıklığına uğradım. Daha önce burası dereydi, şimdi çöp deresi olmuş. Bu da gerçekten beni çok rahatsız etti. Umarım bu çalışmamız bir farkındalık ortaya koyar." dedi.

Gönüllü Muhammed Onur Taştan da mesire alanına gezmeye geldiğinde gördüğü çöp manzarasının kendini rahatsız ettiğini ve temizlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Ellerinden geldiğince çevreyi temiz tutarak toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Taştan, herkesi doğaya sahip çıkmaya davet etti.