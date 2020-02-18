Kilis'te jandarmanın en büyük yardımcısı "hassas burunlar" - Son Dakika
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Kilis'te jandarmanın en büyük yardımcısı "hassas burunlar"

7 saat önce

Kilis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve başta terör ile uyuşturucuyla mücadelede değerlendirilen 5 dedektör köpek güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor.

Kilis'te jandarmanın en büyük yardımcısı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve başta terör ile uyuşturucuyla mücadelede değerlendirilen 5 dedektör köpek güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında aldıkları eğitim ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlerini icra eden "Bela" bomba aramada, "Lastik" iz takibinde, "Palan" tütün aramada "Güçlü" ve "Orfaz" ise mayın aramada etkin rol aldı.

Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sunan "hassas burunlular", boş zamanlarında ise bakıcıları ile kendileri için oluşturulan parkurlarda temel ve ileri itaat eğitimlerini tazeliyor.

Özellikle yasa dışı geçişlerde ve terör operasyonlarında güvenlik güçlerinin gözü kulağı olan dedektör köpekler, şu ana kadar birçok olayın aydınlatılmasında ve uyuşturucu operasyonlarında büyük katkı sundu.

Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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