KİLİS'TE, KUVEYT TOPLUM MERKEZİNİN AÇILIŞI YAPILDI - Son Dakika

KİLİS'te, faaliyet gösterecek olan Kuvayt Toplum Merkezinin açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla yapıldı.

Karataş Mahallesinde yapımı tamamlanan Kuveyt Toplum Merkezinin açılışına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'e bir yeni eser daha kazandırmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade ederek, 'Kuveyt Fonu desteği ile projelendirilip inşa edilen bu merkezimizde, UNICEF ile işbirliği içerisinde yürütülen projemiz kapsamında, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine ve sosyal hayatlarına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca bu bölgede kadınların sosyal hayata ve istihdama kazandırılmaları amacıyla merkezimizde 62 kadın hemşerimiz çalışmaktadır. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması adına, gençlerimizin ve kadınlarımızın geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesi, için bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler, Kuveyt Toplum Merkezinin açışını yapıp, yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.