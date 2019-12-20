Kilis'te, uygur türklerine destek açıklaması - Son Dakika
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Kilis'te, uygur türklerine destek açıklaması

6 saat önce

Kilis'te, Uygur Türklerine destek açıklamasıKilis'te bulunan sivil toplum kuruluşları Çin tarafından Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Kilis'te, Uygur Türklerine destek açıklaması

Kilis'te bulunan sivil toplum kuruluşları Çin tarafından Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Ellerinde Türkiye ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanında toplanan STK temsilcileri ile vatandaşlar, sloganlar atıp, Çin'i protesto etti.

Kalabalık adına gazetecilere açıklama yapan Ali Genç, Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında binlerce insanın bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Doğu Türkistan'da yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Genç, Kampların yaşam koşulları çok kötü olup, içerisinde çocukların da bulunduğu tutukluların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir. İnsanlar, sırt üstü yatma imkanına bile sahip olmadıkları için, ancak yanlarına dönerek yatmaktadırlar dedi.

Kilis'te, uygur türklerine destek açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
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