Kilis'te zeytin hasadı sürüyor - Son Dakika

Kilis'te zeytin hasadı sürüyor

20.11.2020 09:34
Kilis'te zeytin hasadı sürüyor, System.String[]

Türkiye'de, zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Kilis'te zeytin hasadı sürerken, bu yıl zeytin rekoltesinde yüksek olduğu bildirildi.

Türkiye'de, zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Kilis'te zeytin hasadı sürerken, bu yıl zeytin rekoltesinde yüksek olduğu bildirildi.

Kilis'te zeytin hasadına başlayan üreticiler bir an önce zeytin hasadını tamamlamak için çalışıyor. Zeytin bahçelerinde ve zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor.

"Yağ fiyatları arttı"

Geçen yıl ortalama 15 TL'den satılan zeytinyağının kilosu Kilis'te, bu yıl soğuk sıkım ve erken hasada başlanması nedeniyle zeytinyağının kilosu asit oranına göre 25-30 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulunuyor.

Kilis'te 4500 yıllık zeytinin geçmişi var

Oylum Höyük'te yapılan kazılarda 4 bin 500 yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerinin bulunmasından sonra zeytinin ana vatanı olarak adlandırılan Kilis'te, son teknolojik imkanlar ile soğuk sıkım zeytin yağı üretimi yapılıyor. Bu yıl geçen yıllara oranla Ekim ayında soğuk sıkım ve erken hasada başlayan üreticiler, zeytin yağının para etmesi nedeniyle yüzleri gülüyor.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek, Kilis'te organik bir şekilde zeytin üretimi yapıldığını ifade ederek, "Zeytin yetiştiriciliğinde herhangi bir kimyasal gübre kullanılmamaktadır. Kilis zeytinyağı, rengiyle, aramasıyla, tadıyla, farklıdır. Zeytinyağının kilosu asit oranına göre 25-30 TL arasında değişen fiyat arasında satılmaktadır. Bu yıl zeytinyağı rekoltesi yüksektir, işlerimiz iyi, Allah'a şükür" dedi. - KİLİS

Kilis'te zeytin hasadı sürüyor
Kilis'te zeytin hasadı sürüyor
Kilis'te zeytin hasadı sürüyor
Kilis'te zeytin hasadı sürüyor

Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te zeytin hasadı sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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