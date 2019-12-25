Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi - Son Dakika

Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi

6 saat önce

Kilis'te zeytin hasadının sonuna gelinirken, zeytin üreticileri kış bastırmadan bahçelerindeki son zeytinleri topluyor.

Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi, System.String[]

Kilis'te zeytin hasadının sonuna gelinirken, zeytin üreticileri kış bastırmadan bahçelerindeki son zeytinleri topluyor.


Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis'te, hasadın sonuna gelinmesi nedeniyle tarlada yoğunluk yaşanıyor. Kilis genelinde zeytin hasadı büyük oranda tamamlanırken, bazı üreticiler zeytin bahçelerindeki son zeytin tanelerini topluyor. Zeytin üreticisi Mehmet Metin Karakuş, "Kilis zeytinyağı organiktir. Bu nedenle kaliteli zeytin üretiliyor, Kilis'te, zeytin bahçelerimizin içerisinde bugün son hasadı yapıyoruz. Kilis zeytinyağının tanıtıma ihtiyacı var. Fiyatların düşük olması nedeniyle üretici para kazanamıyor. Kilis yağlık diye tabir edilen zeytin ağaçları kaliteli zeytinyağı elde edilir. İddia ediyorum, Türkiye'de en kaliteli zeytin yağı Kilis'tedir., Çünkü organik olarak üretiliyor. Kilis'in organik zeytinyağının tanıtımını ve pazarlamasını yapamıyoruz" dedi.


Zeytin yorucu ve zahmetli bir çalışmayla dalından toplanarak, çeşitli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor. Zeytin taneleri zeytin hasadı makinesi ile dalından düşürüldükten sonra zeytinler çuvallara doldurularak, traktörlerle zeytinyağı üretimi yapılan tesislere götürülüyor. - KİLİS

Türkiye, Zeytin, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
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