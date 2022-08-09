Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da toprağa verildi

09.08.2022 18:28
Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da toprağa verildi

Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç (36), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç (36), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Halil Koç için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, şehidin annesi Gülsen Koç, eşi Yasemin, çocukları Agah (4), Zeynep Koç (8) ile kardeşlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törene silah arkadaşları Şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un askeri üniformasını tabutuna serdi. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına taşındı. Törende, 'şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda' sloganları atıldı. Şehidin annesi Gülsen Koç, şehit oğlunun naaşını taşıyan top arabasının arkasından yürürken, "Oğlum çok iyiydi. Yavrum, evlatların bana emanet. Annem, ben sana kurban olurum" diye gözyaşı döktü.2011 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan Şehit Halil Koç'un cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.


YORUMLAR
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Malatya, şehidini son yolculuğuna uğurluyor Malatya, şehidini son yolculuğuna uğurluyor Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Kaynak: DHA

Halil Koç, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da toprağa verildi - Son Dakika
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