Son dakika... KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE 2 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU - Son Dakika
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Son dakika... KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE 2 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU

02.07.2022 00:14

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı için tören düzenlendi.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı için tören düzenlendi. Çukurca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, siyasi parti temsilcileri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

Şehit korucular Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek özgeçmişleri okundu. Şehitlerin naaşları yapılan duanın ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çığlı ve Akkaya köylerine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE 2 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU - Son Dakika

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