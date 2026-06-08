Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da gül hasadı başladı. Kurban Bayramı öncesinde hız kazanan hasat çalışmalarıyla birlikte kent, mis kokulu gül bahçeleriyle hem üreticilerin hem de turistlerin ilgi odağı haline geldi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLIYOR, ZİYARETÇİLER DE EKSİK OLMUYOR

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta üreticiler, özenle topladıkları gül çiçeklerini fabrikalara ulaştırırken, kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler de gül bahçelerinde fotoğraf çekerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gül sezonunun bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

UZUN VE BEREKETLİ BİR HASAT DÖNEMİ BEKLENİYOR

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "Gül hasadımız bayramdan sonraki dönemde hız kazandı. Aslında 15 Mayıs itibarıyla bazı ova kesimlerinde hasatlar başlamıştı. Özellikle Kılıç ve Çeltikçi bölgelerinde ilk gül hasatları gerçekleştirilmişti. Bayram sonrası havaların serin seyretmesi güllere olumlu yansıdı. Bu durum hem verimi artırdı hem de hasat dönemini bir miktar uzattı. Şu anda Güneykent bölgesinin ova kesimlerindeyiz. Buradaki güller açmaya başladı ve hasatları sürüyor. Önümüzdeki günlerde yüksek kesimlerde henüz açmamış olan güller de çiçeklenecek. Bu nedenle bizi uzun ve bereketli bir hasat dönemi bekliyor" şeklinde konuştu.

"BU YIL YAKLAŞIK 13 BİN TON GÜL ÇİÇEĞİ HASADI YAPILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Bir yandan gül hasadını sürdürürken diğer yandan gül yağı ve gül suyu üretimleriyle devam ettiklerini belirten Işıdan, "Geçen yıla göre daha yüksek bir üretim olacağını gözlemliyoruz. Tahminlerimize göre bu yıl yaklaşık 13 bin ton gül çiçeği hasadı gerçekleştirileceğini öngörüyoruz. Fiyat konusunda ise hasat öncesinde genel kurulumuzun ardından kilogram başına 80 lira taban fiyat açıkladık. Hasat sonunda bu ödemeyi gerçekleştireceğiz. Daha sonra ürettiğimiz ürünlerin pazarlanmasının ardından üreticilerimize ilave ödeme yapabilmek için çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

KİLOGRAM FİYATI 12 BİN AVROYU BULAN GÜL DÜNYA PAZARINDA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Geçen yıl gül yağı fiyatları 12 bin avro seviyelerinde olduğunu belirten Işıdan, "Bu yıl da gül yağı üretiminde benzer seviyeleri yakalamayı umut ediyoruz. Bu fiyatlarla kozmetik ve parfümeri sektörüne yönelik tedariklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gülbirlik olarak yaklaşık 3 bin ortağımız bulunuyor. Bunun yanında birliğimize ortak olmayan gül üreticileriyle birlikte bölgede yaklaşık 5-6 bin ailenin geçiminde gül üretimi önemli bir yer tutuyor. Bölgede yaklaşık 35 bin dekarlık alanda gül üretimi gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz ürünler dünya parfüm ve kozmetik sektörünün en önemli hammaddeleri arasında yer alıyor. Isparta gülü, kalitesiyle dünya parfüm endüstrisi tarafından kabul görmüş durumda. Başta Fransa olmak üzere İsviçre, Almanya ve Amerika en önemli pazarlarımız arasında bulunuyor. Her ülkede değil ama bazı Arap ülkelerinden de ilgi var ama bu savaş durumundan dolayı oradaki ticaret hayatı da biraz durma noktasında. Orada da bir müşteri portföyümüz var özellikle Suudi Arabistan, Dubai ve Katar gibi ülkelerde de müşteri portföyümüz bulunuyor" dedi.

HEDEF ÇİN PAZARINDA DAHA GÜÇLÜ YER ALMAK

"Çin'de ise amacımız gülden elde ettiğimiz gül yağı ve diğer hammaddeleri katma değerli kozmetik ürünlerine dönüştürmek" diyen Işıdan, "Bu doğrultuda yaklaşık 10-12 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimize yoğun ilgi var. Bu dönemde Çin'den gelen misafirlerimiz de oldu. Festival süresince influencerlar ve distribütörlerle bir araya gelerek gül suyu ve diğer ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah oraya daha katma değerli ürünler göndererek güle çok daha fazla değer katma peşindeyiz ifadelerini kullandı.