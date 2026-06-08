Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor
08.06.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da 2026 yılı gül hasadı başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla gül bahçelerine giren üreticiler yoğun mesai harcarken, kente gelen yerli ve yabancı turistler de fotoğraf çektirerek hasat heyecanına ortak oluyor. Kilogram fiyatı geçen yıl 12 bin avroya ulaşan Isparta gül yağı ise dünya parfüm ve kozmetik sektöründe yoğun ilgi görüyor.

Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da gül hasadı başladı. Kurban Bayramı öncesinde hız kazanan hasat çalışmalarıyla birlikte kent, mis kokulu gül bahçeleriyle hem üreticilerin hem de turistlerin ilgi odağı haline geldi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLIYOR, ZİYARETÇİLER DE EKSİK OLMUYOR

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta üreticiler, özenle topladıkları gül çiçeklerini fabrikalara ulaştırırken, kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler de gül bahçelerinde fotoğraf çekerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gül sezonunun bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

UZUN VE BEREKETLİ BİR HASAT DÖNEMİ BEKLENİYOR

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "Gül hasadımız bayramdan sonraki dönemde hız kazandı. Aslında 15 Mayıs itibarıyla bazı ova kesimlerinde hasatlar başlamıştı. Özellikle Kılıç ve Çeltikçi bölgelerinde ilk gül hasatları gerçekleştirilmişti. Bayram sonrası havaların serin seyretmesi güllere olumlu yansıdı. Bu durum hem verimi artırdı hem de hasat dönemini bir miktar uzattı. Şu anda Güneykent bölgesinin ova kesimlerindeyiz. Buradaki güller açmaya başladı ve hasatları sürüyor. Önümüzdeki günlerde yüksek kesimlerde henüz açmamış olan güller de çiçeklenecek. Bu nedenle bizi uzun ve bereketli bir hasat dönemi bekliyor" şeklinde konuştu.

Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

"BU YIL YAKLAŞIK 13 BİN TON GÜL ÇİÇEĞİ HASADI YAPILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Bir yandan gül hasadını sürdürürken diğer yandan gül yağı ve gül suyu üretimleriyle devam ettiklerini belirten Işıdan, "Geçen yıla göre daha yüksek bir üretim olacağını gözlemliyoruz. Tahminlerimize göre bu yıl yaklaşık 13 bin ton gül çiçeği hasadı gerçekleştirileceğini öngörüyoruz. Fiyat konusunda ise hasat öncesinde genel kurulumuzun ardından kilogram başına 80 lira taban fiyat açıkladık. Hasat sonunda bu ödemeyi gerçekleştireceğiz. Daha sonra ürettiğimiz ürünlerin pazarlanmasının ardından üreticilerimize ilave ödeme yapabilmek için çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

KİLOGRAM FİYATI 12 BİN AVROYU BULAN GÜL DÜNYA PAZARINDA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Geçen yıl gül yağı fiyatları 12 bin avro seviyelerinde olduğunu belirten Işıdan, "Bu yıl da gül yağı üretiminde benzer seviyeleri yakalamayı umut ediyoruz. Bu fiyatlarla kozmetik ve parfümeri sektörüne yönelik tedariklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gülbirlik olarak yaklaşık 3 bin ortağımız bulunuyor. Bunun yanında birliğimize ortak olmayan gül üreticileriyle birlikte bölgede yaklaşık 5-6 bin ailenin geçiminde gül üretimi önemli bir yer tutuyor. Bölgede yaklaşık 35 bin dekarlık alanda gül üretimi gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz ürünler dünya parfüm ve kozmetik sektörünün en önemli hammaddeleri arasında yer alıyor. Isparta gülü, kalitesiyle dünya parfüm endüstrisi tarafından kabul görmüş durumda. Başta Fransa olmak üzere İsviçre, Almanya ve Amerika en önemli pazarlarımız arasında bulunuyor. Her ülkede değil ama bazı Arap ülkelerinden de ilgi var ama bu savaş durumundan dolayı oradaki ticaret hayatı da biraz durma noktasında. Orada da bir müşteri portföyümüz var özellikle Suudi Arabistan, Dubai ve Katar gibi ülkelerde de müşteri portföyümüz bulunuyor" dedi.

Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

HEDEF ÇİN PAZARINDA DAHA GÜÇLÜ YER ALMAK

"Çin'de ise amacımız gülden elde ettiğimiz gül yağı ve diğer hammaddeleri katma değerli kozmetik ürünlerine dönüştürmek" diyen Işıdan, "Bu doğrultuda yaklaşık 10-12 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimize yoğun ilgi var. Bu dönemde Çin'den gelen misafirlerimiz de oldu. Festival süresince influencerlar ve distribütörlerle bir araya gelerek gül suyu ve diğer ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah oraya daha katma değerli ürünler göndererek güle çok daha fazla değer katma peşindeyiz ifadelerini kullandı.  

Isparta, Güncel, Dünya, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Isparta Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Ortadoğu’da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu Ortadoğu'da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu
İran, İsrail’e ait insansız hava aracını düşürdü İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı
İran’ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği’nde alarm İran'ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde alarm
İsrail’e yönelik başlatılan saldırının ardından Tahran’da halk meydanlara döküldü İsrail'e yönelik başlatılan saldırının ardından Tahran’da halk meydanlara döküldü
İsrail Genelkurmay Başkanı, “emir verilir verilmez“ İran’a saldırı düzenleyeceklerini söyledi İsrail Genelkurmay Başkanı, "emir verilir verilmez" İran'a saldırı düzenleyeceklerini söyledi

21:17
Fenerbahçe’den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
21:07
Karşıyaka’ya başkan aranıyor
Karşıyaka'ya başkan aranıyor
20:53
Gelinlikte “deneme ücreti“ dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL
Gelinlikte "deneme ücreti" dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:25
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
20:23
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
20:15
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak
CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
18:27
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma
"Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 21:41:25. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.