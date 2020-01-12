Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler, sabah saatlerinde kazanın meydana geldiği noktada kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına yeniden başladı.

Arama faaliyetleri kapsamında dün balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesine ulaşılmıştı.

Bugün devam eden arama çalışmalarda ise, kaybolan 2 balıkçıdan henüz bir haber alınamadı.

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, önceki gün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cenazesine ulaşılmıştı.

Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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