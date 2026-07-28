Kimyasal madde tespit edildi! O çocuk kostümü toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir ürün hakkında toplatma kararı aldı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen denetimlerde "Jinafire Long Çocuk Kostümü" adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediğini duyurdu.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Yapılan analizlerde üründe ilgili mevzuata aykırı kimyasal maddelerin tespit edildiğini belirten Kaplan, bu nedenle ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

"GÜVENSİZ ÜRÜNLERE KESİNLİKLE MÜSAADE ETMİYORUZ"

Kaplan, Ticaret Bakanlığı'nın başta çocuklar olmak üzere tüm tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER GÜBİS'TE YAYIMLANIYOR

Açıklamada ayrıca, vatandaşların güvensiz ürün bildirimleri ile bu ürünlere ilişkin alınan tedbirlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceği hatırlatıldı.