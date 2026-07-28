Kimyasal madde tespit edildi! O çocuk kostümü toplatılıyor - Son Dakika
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Kimyasal madde tespit edildi! O çocuk kostümü toplatılıyor

Kimyasal madde tespit edildi! O çocuk kostümü toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde "Jinafire Long Çocuk Kostümü" adlı üründe mevzuata aykırı kimyasal maddeler tespit edildi. Kimyasal güvenlik testlerinden geçemeyen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, satışta bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, güvensiz ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir ürün hakkında toplatma kararı aldı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen denetimlerde "Jinafire Long Çocuk Kostümü" adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediğini duyurdu.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Yapılan analizlerde üründe ilgili mevzuata aykırı kimyasal maddelerin tespit edildiğini belirten Kaplan, bu nedenle ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kimyasal madde tespit edildi! O çocuk kostümü toplatılıyor

"GÜVENSİZ ÜRÜNLERE KESİNLİKLE MÜSAADE ETMİYORUZ"

Kaplan, Ticaret Bakanlığı'nın başta çocuklar olmak üzere tüm tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimyasal madde tespit edildi! O çocuk kostümü toplatılıyor

GÜVENSİZ ÜRÜNLER GÜBİS'TE YAYIMLANIYOR

Açıklamada ayrıca, vatandaşların güvensiz ürün bildirimleri ile bu ürünlere ilişkin alınan tedbirlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceği hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, Bekir Kaplan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ticaret Bakanlığı Kimyasal madde tespit edildi! O çocuk kostümü toplatılıyor - Son Dakika

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