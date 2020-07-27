Kınalı keklik ve yavrularının biçilmiş buğday tarlasında beslenmesi görüntülendi - Son Dakika

Kınalı keklik ve yavrularının biçilmiş buğday tarlasında beslenmesi görüntülendi

IĞDIR - Iğdır'da erozyonun en çok yaşandığı Iğdır Aralık ilçesinde yer alan Aralık Kazım Karabekir Tarım İşletmesi arazisinde, kınalı keklik ve yavrularının biçilmiş buğday tarlasında beslenmesi görüntülendi.

Genellikle mart ayından itibaren yumurtlamaya başlayan dişi keklikler, yavruları yumurtadan çıktıktan sonra onları uçmaya ve beslenmeye alıştırıyorlar. Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait biçilmiş buğday tarlasında otlayan anne kınalı keklik ve yavruları bütün ilgiyi üzerine çekti.