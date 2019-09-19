Kınık'taki pompalı müzikhol saldırısında 4 tutuklama

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen pompalı saldırıda bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden oldukları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 01.30 sıralarında Soma- Bergama Karayolu'nun 24'üncü kilometresindeki Kınık Kavşağı yakınlarında bulunan bir müzikholde meydana geldi. Soma'dan Bergama yönüne giden plakası alınamayan otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu müzikholün önünde sigara içtikleri belirlenen çalışanlardan Ferhat Yılmaz ile Ejder Uyaroğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan 2 kişi silah sesine koşan diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine gelen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuk babası Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayati tehlikesi bulunmayan diğer yaralı Uyaroğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Suçlarını itiraf ettiler



Olayın ardından jandarma otomobilin bulunup, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 istihbarat unsuru ve Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, kamera kayıtları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve olay yeri incelemesi sonucunda müzikhole saldırının Soma ilçesinde yaşayan B.D. adına kayıtlı 45 AAJ 802 plakalı beyaz renkli lüks otomobilden ateş açıldığı belirlendi. B.D.'nin sorgusunda olay günü otomobilin kayınbiraderi C.A.'nın kullanımında olduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma C.A.'yı gözaltına aldı. C.A., sorgusunda olay saatinde Bergama'nın Ayaskent Mahallesi'ndeki bir eğlence yerinde Y.K. H.M. ve M.Ç. ile birlikte içki içip, eğlendiklerini anlattı. Savcının talimatıyla Y.K. H.M. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ç., sorgusunda suçlarını itiraf etti. M.Ç., ifadesinde geçen 6 Eylül'de söz konusu müzikholde meydana gelen olayda silahla akrabalarının yaralanması nedeniyle işletme sahibini korkutma amacıyla ateş ettiklerini, otomobili H.M.'nin kullandığını, sağ ön koltukta oturan C.A.'nın ise ateş ettiğini söyledi. M.Ç. ifadesinde kendisinin ve Y.K.'nin ise arka koltukta oturduğunu da anlattı. Jandarma şüphelilerden C.A.'nın evindeki aramada 853 gram kubar esrar da ele geçirdi. C.A., hakkında uyuşturucu satmak suçundan da adli işlem başlattı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler C.A., Y.K. H.M. ve M.Ç. tutuklanıp Bergama M-1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - İZMİR