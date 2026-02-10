Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası 20 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor - Son Dakika
Emlak

Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası 20 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası 20 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor
10.02.2026 13:56  Güncelleme: 14:08
Kirayı elden ödemek ciddi hukuki riskler barındırıyor. Mevzuata aykırı yapılan her bir tespit için cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar kira bedelinin yaklaşık yüzde 10'u oranında uygulanıyor ve 5 bin TL'den 20 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Öte yandan; kirasını elden ödeyen kiracılar icra takibi ve tahliye davası gibi durumlarla da karşı karşıya kalabilir.

Mevcut uygulamalara göre kira bedellerini elden ödeyen kiracılar ve ev sahipleri dikkatli olmalı; sadece vergi cezası değil, kanıtlanamayan ödemelerde icra ve tahliye süreçleri de gündeme gelebilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi ve kira tahsilatı düzenlemeleri kapsamında, kira ödemelerinin banka veya PTT üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiş durumda. Buna rağmen kirayı elden ödeme alışkanlığı devam ederse hem kiracı hem ev sahibi ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

CEZALAR 20 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Uzmanlara göre kirayı elden vermenin hem maddi hem hukuki riskleri şunlar:

Cezai yaptırımlar: Elden yapılan kira ödemeleri için her bir tespit ayrı ayrı olmak üzere kira bedelinin yaklaşık yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesiliyor; alt sınırı çoğu durumda 5 bin TL'den başlıyor ve takvim yılı içinde 20 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Vergi sorumluluğu: Hem kiracı hem de ev sahibi, elden ödeme yaptıklarını beş iş günü içinde idareye bildirmediği sürece cezaya muhatap oluyor.

İspat zorluğu: Elden yapılan ödemeler banka dekontu gibi güçlü bir belge yerine geçmediği için kiracı, ödeme yaptığını ispatlamakta zorlanabiliyor; bu durumda kira borcu ödenmemiş sayılabilir ve icra takibi veya tahliye davası riski doğabilir.

İCRA VE TAHLİYE SÜREÇLERİ DE DEVREYE GİREBİLİR

Kiracı kira borcunu zamanında ve usulüne uygun şekilde ödeyemez veya ödediğini ispat edemezse, ev sahibi hukuki yollarla alacağını tahsil etmeye çalışabilir. Türkiye'de kiracıdan kira alacağı tahsili ve tahliye talebi için icra takibi başlatılabiliyor. Kiracı belirtilen süre içinde borcunu ödemez veya itirazda bulunmazsa icra çerçevesinde tahliye süreci başlatılabiliyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Hukukçular, kiracı ve ev sahiplerine şu önerilerde bulunuyor:

Kira ödemelerini banka/PTT Aracıyla yapın: Hem ceza hem de hukuki sorunları önlemek için tüm kira ödemelerinin banka havalesi veya PTT dekontuyla yapılması tavsiye ediliyor.

İspat belgelerini saklayın: Yazılı makbuz, imzalı ibraname veya dijital mesajlaşma kayıtları gibi ödeme delillerini muhafaza edin.

Ekonomi, Finans, Gündem, Güncel, Hukuk, Emlak, Son Dakika

