Üye Girişi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan, Afganistan halkına insani yardım çağrısı - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan, Afganistan halkına insani yardım çağrısı

25.01.2022 17:28
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan, Afganistan halkına insani yardım çağrısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Afganistan halkına insani yardım sağlamaya devam etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Afganistan halkına insani yardım sağlamaya devam etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Asya ülkeleri ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle devlet başkanları çevrim içi toplantı yaptı.

Afganistan'daki insani duruma dikkati çeken Caparov, "Uzun süredir acı çeken Afgan topraklarında kalıcı bir barışın tesisi için ortak çabalarımızı mümkün olan en kısa sürede yönlendireceğimizden eminim. Afganistan halkına insani yardım sağlamaya devam etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolu inşaatını da gündemine alan Caparov, toplantının Orta Asya ve Çin halkları için önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çin sermayesinin katılımıyla Kırgızistan'da hayata geçirilen ulaşım, enerji, sağlık, sulama, eğitim, sosyal tesis inşaatı alanlarındaki büyük altyapı projeleri refahın sağlanması için büyük sosyo-ekonomik öneme sahiptir"

Caparov, Orta Asya devletlerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına mümkün olan her türlü yardımı sağlayan Çin'in, bölgesel güvenliği güçlendirmek adına büyük çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

Çin'in inisiyatifiyle organize edilen toplantıya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Toplantının sonunda kabul edilen bildiride taraflar, Orta Asya devletleri ile Çin arasında yeni bir ilişkiler döneminin başladığını ilan etti.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan, Afganistan halkına insani yardım çağrısı - Son Dakika


Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş         
17:48
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
17:33 Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:40 El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
16:16 "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 17:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan, Afganistan halkına insani yardım çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement