Kırgızistan'da 2020'ye siyasi kriz ve yolsuzluk iddiaları damga vurdu - Son Dakika

Kırgızistan'da 2020'ye siyasi kriz ve yolsuzluk iddiaları damga vurdu

31.12.2020 15:55
Kırgızistan'da 2020'ye siyasi kriz ve yolsuzluk iddiaları damga vurdu, System.String[]

Kırgızistan gündeminde 2020'de siyasi krizler ve yolsuzluk suçlamaları öne çıktı.

Kırgızistan gündeminde 2020'de siyasi krizler ve yolsuzluk suçlamaları öne çıktı.

Ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde 18 Mart'ta yurt dışından gelen 3 kişiye ilk Kovid-19 tanıları konulmasının ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilerek vakaların olduğu bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı.

OHAL ile vatandaşların sadece 07.00 ile 20.00 saatleri arasında market, eczane ve hastanelere kimlik, çıkış ve dönüş saati ile gidilecek yer gibi bilgilerin yer aldığı güzergah listesini doldurarak gidebilmelerine izin verildi.

AVM'ler kapatıldı, ülkede uzaktan çalışma düzenine geçilirken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Acil olmayan ödemeleri durduran Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yönetimi, salgının ülkenin makroekonomik göstergelerini zayıflattığı ve yaklaşık 450 milyon dolar açık oluşturduğu gerekçesiyle uluslararası mali kurum ve kuruluşlardan destek istedi.

Kırgızistan, salgın ile mücadele için Uluslararası Para Fonu ve diğer uluslararası mali kuruluşlardan 333 milyon 900 bin dolar kredi aldı.

Mayıs ayında OHAL'in kalkması ve tedbirlerin gevşetilmesinin ardından haziran ortasından itibaren vaka sayıları ve can kayıpları artmaya başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek'te kurduğu ve modern tanı ve tedavi ekipmanlarıyla donattığı Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesini hizmete açtı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği 2 Nisan'dan bu yana 1355 kişi yaşamını yitirdi.

Ceenbekov yönetimi yolsuzluk iddiaları ile karşı karşıya kaldı

Cumhurbaşkanı Ceenbekov bu süreçte salgınla mücadele yönetimi, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutukluğu, kabinedeki ve bürokrasideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, yolsuzluk suçlamalarının ardından istifa etti. Abılgaziyev hakkındaki iddialar soruşturulmazken Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, danışmanlık hizmeti adı altında kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Muhalefetin itiraz ettiği milletvekili seçimleri iptal edildi

Merkez Seçim Komisyonu, milletvekili seçimleri için 4 Ekim tarihini belirledi.

16 partinin katıldığı seçimlerde Birimdik, Mekenim Kırgızistan, Kırgızistan ve Bütün Kırgızistan partilerinin yüzde 7'lik barajı aştığı açıklandı.

Seçim barajını geçen veya geçemeyen muhalefet partilerinin taraftarları başkentin Ala Too Meydanı'nda toplanarak Parlamento binasını işgal etti.

Merkez Seçim Komisyonu 6 Ekim'de seçimlerin iptal edildiğini duyurdu.

Protesto olayları Ceenbekov'u istifaya götürdü

Olayların büyümesi üzerine göstericilerin bir bölümü, eski Ata Yurt Partisi Milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkararak "geçici başbakan" ilan etti.

Parlamento, Caparov'un başbakanlığını ve kabinesini onayladı.

Protestoların devam etmesi üzerine ülkeyi 3 yıldır yöneten Ceenbekov, tarihte halkının kanını döktüren cumhurbaşkanı olarak anılmak istemediğini belirterek, 15 Ekim'de istifa etti.

Cumhurbaşkanı yetkililerin başbakana devredilmesinin ardından Caparov'un taraftarları 10 gün süren gösterilerine son verdi.

Kırgızistan'ı 2021'de yoğun siyasi mesai bekliyor

Ülkede 2021 yılının ilk yarısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra anayasa referandumu ile milletvekili seçimlerinin yapılacağını açıklandı.

Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 10 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Seçimlerde ayrıca halk, başkanlık sistemi ve parlamenter sistem arasında tercih yapacak. Bunun ardından yeni yönetimin milletvekilliği seçimi ve anayasa referandumu için tarih belirlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Kırgızistan, Yolsuzluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 2020'ye siyasi kriz ve yolsuzluk iddiaları damga vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli yeni yıl mesajında devleti aşı üzerinden eleştirenlere sert çıkıştı: Koronavirüsün mutasyona uğramış siyasi türevleridir Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Psikolojik sorunları olan baba, 3 torununun gözü önünde öz kızını acımasızca bıçakladı Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti
Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti         
15:46
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi         
15:12
Soğuk Savaş'ın en ünlü ajanı için Rus kanalları yayın kesti; Putin dev bir çelenk gönderdi Soğuk Savaş'ın en ünlü ajanı için Rus kanalları yayın kesti; Putin dev bir çelenk gönderdi         
15:06
2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı 2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı         
15:01
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi         
14:02
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü         
11:11
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 16:03:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan'da 2020'ye siyasi kriz ve yolsuzluk iddiaları damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei