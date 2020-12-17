Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 78 bini aştı - Son Dakika

Kırgızistan'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) ve zatürre vaka sayısı 264 artarak toplam vaka sayısı 78 bini geçti.

Korona virüs salgını etkisini sürdürürken Temmuz ayında Covid-19 ve zatürre vakaları istatistiklerinin birleştirildiği Kırgızistan'da salgın son 10 aydır etkisini giderek arttırıyor. Son 24 saatte 264 kişide virüs ve zatürre tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 78 bin 415'e yükseldi. Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı bin 321'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 71 bin 656'ya ulaştı. Hastanelerde tedavi gören bin 815 kişiden bin 225'inin sağlık durumu stabil, 477 kişinin durumu ağır ve 89 hastanın durumu kritik olarak değerlendirilirken, 2 bin 743 hastanın tedavisi ise ayakta devam ediyor. Virüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı ise son 24 saatte 8 artarak 4 bin 57'ye yükseldi.

Öte yandan Kırgızistan'a salgınla mücadele kapsamında yabancı yardımlar yapılmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) tarafından 10 bin hızlı test desteği verildiği açıklandı. Açıklamada, salgının yayılması durumunda hızlı testlerin sağlık kurumlarında, test merkezlerinde, yaşlılar evlerinde, hapishane ve okullarda kullanılabileceği aktarıldı.

Kırgızistan Hükümeti, ülkede 2.5 ay yetecek kadar Covid-19 test stokunun oluşturulduğunu açıklamıştı.

(Aliia Raimbekova/İHA)