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Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TÜRKPA Genel Sekreteri Er'i kabul etti - Son Dakika

Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TÜRKPA Genel Sekreteri Er'i kabul etti

14.01.2022 15:40
Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TÜRKPA Genel Sekreteri Er'i kabul etti

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Meclisi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er'i kabul etti.

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Meclisi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er'i kabul etti.

Meclis Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, taraflar, Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin ve TÜRKPA çerçevesinde parlamentolar arası bağların güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Er'i, TÜRKPA Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik eden Mamıtov, "Deneyimli bir diplomat olarak TÜRKPA üye ülkeleri arasındaki parlamenter ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağınızı içtenlikle umuyoruz." dedi.

Mamıtov, Kırgızistan'ın 7. Dönem Meclisi'nin, TÜRKPA çerçevesinde parlamentolar arası ilişkileri daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

TÜRKPA 11. Genel Kurul Toplantısı, Kırgızistan'da yapılacak

Öte yandan Er, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev tarafından da kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Er, Kazakbayev'i, TÜRKPA'nın 2022 yılının ikinci yarısında Kırgızistan'da yapılacak 11. Genel Kurul Toplantısı hazırlıkları da dahil olmak üzere 2022 yılı için planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirdi.

Kazakbayev de kardeş Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan parlamentolarının katılımıyla TÜRKPA'yı genişletmenin öneminin altını çizerek, Türk devletlerinin, Türk iş birliğinin mevcut potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısı, 28 Eylül 2021'de Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da yapılmıştı.

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Mehmet Süreyya Er, Meclis Başkanı, Kırgızistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TÜRKPA Genel Sekreteri Er'i kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TÜRKPA Genel Sekreteri Er'i kabul etti - Son Dakika
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