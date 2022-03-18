Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

18.03.2022 11:59
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü anma programı düzenlendi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü anma programı düzenlendi.

Üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Çanakkale şehitlerine saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kırgızistan milli marşının okunmasıyla başladı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, burada yaptığı konuşmada, "Çanakkale bir destandır ve Çanakkale destanını yazanları rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Prof. Dr. Ceylan, "Çanakkale savaşının yaşanmasının en temel nedenlerden birinin İngilizlerin romantik düşünceleri, Fransızların kendisine has görüşleri ve Yunanların farklı mitolojik desteklerle beslenmiş olmasıdır." diye konuştu.

Bunların temel felsefesinin, Anadolu'nun Türk'e ait olmadığı düşüncesinin zaman zaman silahlı mücadeleye, siyasi mücadeleye ve ekonomi savaşlarına dönüştüğünü söyleyen Ceylan, "Hiç şüphesiz, Türkiye'de son dönemde yaşadığımız ekonomik savaşlar da bunun bir uzantısıdır." ifadesini kullandı.

Ceylan, Çanakkale Savaşı'nın Türklüğün dirilişi ve mazlum milletlerin kurtuluş meşalesi olduğunu belirterek "Çanakkale şehitleri önünde saygıyla eğiliyor, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Allah, Türk milletine daha böyle savaşlar yaşatmasın." temennisinde bulundu.

"Türkiye, Türk halkları birleştiren kardeş ülkemizdir"

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de Türk dünyasının lokomotifi Türkiye'nin, dünyada aldığı yerle gurur duyduğunu dile getirerek "Türkiye, Türk halklarını birleştiren kardeş ülkemizdir." dedi.

Türk dünyasının geleceğinin büyük olacağına inandığını söyleyen Kulmırzayev, "Yaşadığımız tarih içinde gördük ki ekonomimiz güçlü olmalı. Elimizde teknolojimiz olmalı. Gençlerimizi doğru terbiye etmeliyiz. Bizim geleceğimiz gençlerimizde." diye konuştu.

Çanakkale Zaferi dolayısıyla kutlayan Kulmırzayev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarihindeki önemine dikkati çekti.

Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Kırgızca Koordinatörü, şair ve tercüman Altınbek İsmailov, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat şiirini Kırgızca okudu.

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan "Batmayan Güneş Çanakkale" adlı tiyatro gösterisiyle devam eden programın sonunda, konuklara kahraman Türk askerinin savaşta yediği buğday çorbası ve üzüm hoşafından oluşan öğle yemeği ikram edildi.

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı

Kırgızistan, Çanakkale, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:07 İstanbul'da eksper tuzağı! Hasarsız diye satın aldığı otomobilin başına gelenleri başka eksper ortaya çıkardı
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement