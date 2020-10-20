Kırıkkale Büyük Anadoluspor, teknik direktör Erman Güraçar ile sözleşme imzaladı

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Kırıkkale Büyük Anadoluspor, teknik direktörlüğe bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen Erman Güraçar'ı getirdi.

Kulüp Başkanı Veli Uça, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, takımı kısa zamanda kurduklarını ve takımın yeni bir araya gelmiş futbolculardan oluştuğunu söyledi.

İlk 5 haftada kötü sonuçlar aldıklarını ve bunun neticesinde yeni bir kana ihtiyaç olduğuna kanaat getirdiklerini anlatan Uça, Erman Güraçar ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Teknik direktör Güraçar da Kırıkkale'nin futbolu çok seven bir şehir olduğunu ve böyle bir şehirde çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Futbolculuk kariyerinin ayrı, teknik adamlık kariyerinin ayrı olduğunu dile getiren Güraçar, "Futbolculuk hayatımda 14 yıl süper lig kariyerim var. Türkiye'nin iki büyük takımında futbol oynadım. Son 4-5 yıldır da teknik adam olarak görev yapıyorum. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Kırıkkale daha önceki yıllarda daha üst liglerde yer alan ve futbol konusunda tecrübeli bir şehir, bunun farkındayız. İnşallah güzel bir sezon geçiririz diye düşünüyorum. Hiçbir şey için geç değil. Henüz ligin başındayız." diye konuştu.