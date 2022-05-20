KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI - Son Dakika
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KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI

20.05.2022 11:50

KIRIKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Konseri' düzenlendi.

KIRIKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Konseri' düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırıkkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında 'Gençlik Konseri' düzenlendi. Konsere Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Gençlik Merkezi Müdürü Ümit Uçankuş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konserde İl Kültür Müdürlüğü Ustalar Topluluğu, mahalli sanatçılar sahne aldı. Vatandaşlar, söylenen türkülere eşlik edip, oyun havalarıyla oynadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile gösterileri kayda aldı.

KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI
KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI
KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI
KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kırıkkale, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI - Son Dakika
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