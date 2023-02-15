İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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