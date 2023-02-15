Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

15.02.2023 09:58
Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibinin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibinin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

M.A. (55) idaresindeki 06 BH 6693 resmi plakalı midibüs, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.K. (27), H.H. (30), Z.Y. (50), K.D. (31), A.N.Y. (53), B.M. (49), U.K. (51), F.A. (48), K.T. (35), O.B. (43), Ç.Ç. (33) ve M.A. (44) yaralandı.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzara... Mezar taşlarına son giydikleri asılıyor Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzara... Mezar taşlarına son giydikleri asılıyor Felaketi yaşayan 3 ilden deprem anına ilişkin yeni görüntüler! Adeta tsunamiyi hatırlattı Felaketi yaşayan 3 ilden deprem anına ilişkin yeni görüntüler! Adeta tsunamiyi hatırlattı Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzara... Mezar taşlarına son giydikleri asılıyor Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzara... Mezar taşlarına son giydikleri asılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:27 Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük bir deprem yaşanmayacak
10:20 En yakın arkadaşı depremde hayatını kaybeden Mine Tugay üzüntüsünü paylaştı: Gittiğine inanmak istemiyorum
10:15 Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı
10:02 Depremin vurduğu Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu sözleşmesini feshetti: Bu vefasızlığı asla unutmayacağız
09:25 e-Nabız'da depremzedeler için yeni uygulama! Yakınlarını "fotoğrafla arama" özelliği ile bulabilecekler
09:33 FIFA'dan devrim niteliğinde karar! Kulüpler Dünya Kupası'na artık 32 takım katılacak
09:24 Felaketi yaşayan 3 ilden deprem anına ilişkin yeni görüntüler! Adeta tsunamiyi hatırlattı
09:08 Depremde oluşan 16 kilometrelik dev yarık köyü resmen ikiye böldü
07:12 Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüs devrildi! Kazada 13 kişi yaralandı
08:52 Bir maçtan daha fazlası! Trabzonspor-Basel mücadelesinde tribünde çıt çıkmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2023 10:50:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement